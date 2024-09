ना टीजर ना ट्रेलर और ना ही पता रिलीज डेट, लीक हो गया नागार्जुन की कुली का सीन, डायरेक्टर बोले- दो महीने की मेहनत बर्बाद

साउथ सुपरस्टार नागार्जुन के लाखों फैंस उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं. अब नागार्जुन की कुली फिल्म रिलीज होने वाली है, लेकिन इस फिल्म का टीजर आया न ही ट्रेलर और रिलीज से पहले ही फिल्म मेकर्स के लिए एक बुरी खबर आई, जिसमें बताया गया कि फिल्म का एक अहम सीन ऑनलाइन लीक हो गया. अब इसी मामले को लेकर फिल्म के डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने अपना दर्द बयां किया है.

लीक हुआ नागार्जुन का सीन

नागार्जुन की ये फिल्म 2025 में रिलीज होने जा रही है, बताया जा रहा है कि नए साल में इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा. हालांकि फिल्म की रिलीज से पहले ही नागार्जुन का एक सीन सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, बताया गया कि इसे लीक करके वायरल किया गया. जिस पर अब डायरेक्टर लोकेश ने दुख जताया है और लोगों से कहा है कि वो इस तरह की चीजों में शामिल न हों.

Two months of hard work by many people have gone in vain because of one recording.



I humbly request everyone not to engage in such practices, as they spoil the overall experience. Thank you.