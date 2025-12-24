Mysaa first glimpse: क्यूट गर्लफ्रेंड के बाद, रोंगटे खड़े कर देने वाले लुक में दिखीं रश्मिका मंदाना, फैंस ने कर डाली ये मांग

Mysaa first glimpse: रविंद्र पुल्ले की फिल्म मैसा की पहली झलक सामने आ गई है, जिसमें रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं. इसमें एक्ट्रेस का एक बिल्कुल नया रूप नजर आ रहा है, जिन्होंने अपने पूरे करियर में आमतौर पर क्लासी और सोफिस्टिकेटेड रोल निभाए हैं. फैंस विजय देवरकोंडा के राउडी जनार्धना के साथ क्रॉसओवर देखना चाहते हैं.रश्मिका ने मैसा की पहली झलक अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की, इसे 'आइसबर्ग का सिरा' बताया. उन्होंने लिखा, "मैसा. यह तो बस आइसबर्ग के सिरे का सिरा है. हम बस कुछ मज़ेदार करना चाहते थे ताकि आपको दुनिया दिखा सकें और सीरियस चीज़ें? ओह्होहोहोहोहो आप इसे कुछ महीनों में देखेंगे, तो मज़े करो!"

1 मिनट 21 सेकंड की झलक में रश्मिका कुर्ता-पायजामा पहने हुए हैं. वह फाइटर अंदाज में किसी लड़ाई के बाद खून से लथपथ हैं. वह हाथ में राइफल लिए दिख रही हैं. एक जगह लंगड़ाने और गिरने के बावजूद, वह फिर भी अपनी राइफल उठाती है, लड़ने के लिए तैयार है. बुरी तरह घायल होने के बावजूद जब उनका चेहरा दिखता है, तो वह हारी हुई नहीं लगती, बल्कि एक ज़ोरदार चीख निकालती है.

ईश्वरी राव, जो उनकी मां का किरदार निभा रही हैं, एक वॉयसओवर में कहती हैं. “मेरी बेटी मर गई, लेकिन ज़मीन डर से कांप उठी, मेरी बेटी का खून छिपाने में नाकाम रही. हवा थम गई, मेरी बेटी की सांस ले जाने में असमर्थ. आग राख में बदल गई, जब उसने मेरी बेटी का गुस्सा देखा. और आखिरकार, मौत मर गई जब वह मेरी बेटी को मार नहीं पाई. क्या तुम जानते हो कि मेरी बेटी कौन है?” फिल्म की टीम के अनुसार, “मैसा एक महिला प्रधान फिल्म है.

फैंस ने मैसा पर प्रतिक्रिया दी

इस साल द गर्लफ्रेंड में एक शर्मीली महिला का किरदार निभाने के बाद रश्मिका को एक मास अवतार में देखकर फैंस खुश हुए. एक फैन ने X (पहले ट्विटर) पर लिखा, “#RashmikaMandanna - क्या मेकओवर है - द गर्लफ्रेंड से #Mysaa तक, इसका इंतज़ार है.” एक फैन ने तो यह भी लिखा, “नेशनल क्रश @iamRashmika अल्ट्रा मास अवतार में.” एक फैन ने दावा किया कि इस झलक से उन्हें रोंगटे खड़े हो गए.

कुछ ऐसे फैन्स भी थे, जिन्होंने मैसा और उनके मंगेतर विजय देवरकोंडा की हालिया राउडी जनार्दन की पहली झलक के बीच तुलना की. एक फैन ने लिखा, “राउडी जनार्धन. पति और पत्नी पावर कपल एनर्जी दे रहे हैं.”