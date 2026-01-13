मुन्ना, गुड्डू और रिंकू ये हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार के निक नेम, मुन्ना ने 80 की उम्र में दी 1000 करोड़ की फिल्म

भारत के परिवारों में एक इंसान के दो नाम होना आम बात है. एक नाम वो होता है जो कागजों में चलता है तो वहीं दूसरे नाम से घर, गली-मोहल्ले के लोग प्यार से बुलाते हैं. जिसके अंग्रेजी भाषा में निक नेम भी कहते हैं. कुछ इंसान के निक नेम होते हैं और कुछ के नहीं. कुछ ऐसे ही बॉलीवुड कलाकार रहे हैं, जिनके निक नेम काफी मशहूर हैं, जैसे करीना कपूर, करिश्मा कपूर और गोविंदा. इन सितारों के फैंस उनके निक नाम से जानते हैं. लेकिन आज हम आपको बॉलीवुड के कुछ ऐसे कलाकारों से रूबरू करवाने वाले हैं, जिनके निक नेम आप नहीं जानते होंगे.

जानें रिंकू कौन

इनमें से एक कलाकार ने तो 2023 में सिनेमाघरों में 1000 करोड़ रुपये की ब्लॉकबस्टर फिल्म दी है. दरअसल हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के रिंकू, गुड्डू और मुन्ना की. पहले बात करते हैं रिंकू की. रिंकू बॉलीवुड के खूबसूरत अदाकारा में से एक हैं, जिन्होंने राजेश खन्ना और धर्मेंद्र जैसे कलाकारों के साथ कई हिट फिल्में दी हैं. पर्दे पर रिंकू की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं रहा है. इतना ही नहीं रिंकू बॉलीवुड के नवाबी खानदार से संबंध रखती हैं. हम जिसकी बात कर रहे हैं उनका नाम शर्मिला टैगोर है. शर्मिला टैगोर का निक नेम रिंकू है.

बॉलीवुड में गुड्डू कौन

बात करें गुड्डू की तो यह एक्टिंग और निर्देशक दोनों की तौर पर काफी शौहरत हासिल कर चुके हैं. गुड्डू का नाम असली नाम राकेश रोशन है.राकेश रोशन अब भले फिल्मों से दूर रहते हों, लेकिन उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं.

कौन है मुन्ना जो बना सुपरस्टार

वहीं बात करें मुन्ना की तो मुन्ना बॉलीवुड का मेगास्टार रहा है, जो कई सालों से बॉलीवुड पर्दे पर बना हुआ है. जी हां, हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की. अमिताभ बच्चन को बिग बी और महानायक के नाम से जाना जाता है लेकिन उनकी माता-पिता उन्हें मुन्ना कहकर बुलाते थे. अमिताभ बच्चन ने साल 2024 में कल्कि 2898 एडी जैसी हिट फिल्म दी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये की कमाई की.