'अमर हैं हम', मौत के सालों बाद 'मिर्जापुर: द मूवी' में लौट रहे हैं मुन्ना भैया, फैंस के जबरदस्त प्यार के आगे झुके मेकर्स

पॉप कल्चर में ऐसे बहुत ही कम पल आते हैं, जब फैंस की मांग इतनी बुलंद हो जाती है कि मेकर्स को अपनी कहानी तक बदलनी पड़ जाती है. दर्शक शायद ही कभी अपने पसंदीदा किरदारों की मौत को स्वीकार कर पाते हैं, और इतिहास गवाह है कि जुनूनी फैंस किसी किरदार को उसके ऑन-स्क्रीन खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक जिंदा रख सकते हैं. जब 'बाहुबली' में अमरेंद्र बाहुबली को मारा गया था, तो फैंस सालों तक इस बात पर चर्चा करते रहे कि क्या वह किसी तरह वापस आएगा. ग्लोबल लेवल पर देखें तो, 'गेम ऑफ थ्रोन्स' के दर्शकों ने यह मानने से साफ इनकार कर दिया था कि जॉन स्नो की मौत हमेशा के लिए है, और आखिरकार उनकी उम्मीदों को टेलीविजन की सबसे आइकॉनिक वापसी के रूप में इनाम मिला. अब, भारत एक ऐसी ही सबसे बड़ी और फैंस द्वारा सच की गई वापसी का गवाह बन रहा है और इस बार 'मिर्जापुर: द मूवी' में मुन्ना भैया वापस आ रहे हैं.

दिव्येंदु शर्मा द्वारा शानदार ढंग से निभाया गया मुन्ना भैया का किरदार मिर्जापुर में सिर्फ एक मामूली रोल नहीं था. वह करोड़ों दर्शकों के लिए इस फ्रैंचाइज़ी की धड़कन थे. उनका टशन, उनका अनप्रेडिक्टेबल (जिसका अंदाजा न लगाया जा सके) अंदाज, उनके कभी न भूलने वाले वन-लाइनर्स और स्क्रीन पर उनकी धमाकेदार मौजूदगी ने उन्हें भारतीय ओटीटी (OTT) स्पेस के सबसे चहेते किरदारों में से एक बना दिया. यहां तक कि जो लोग कहानी में उनके खिलाफ थे, वे भी इस बात से इनकार नहीं कर सके कि मुन्ना भैया को नजरअंदाज करना नामुमकिन था.

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सीज़न 2 में उनकी मौत ने फैंस का दिल तोड़ दिया था. इसके तुरंत बाद, सोशल मीडिया पर उन्हें वापस लाने की मांगों की बाढ़ आ गई. मीम्स, फैंस की थ्योरीज, पिटीशन्स और कमेंट सेक्शन्स में बस एक ही बात गूंज रही थी. मुन्ना भैया के बिना मिर्जापुर अधूरी लगती है. लंबे समय तक फैंस ने इस किरदार को खुद से दूर नहीं होने दिया, जो यह दिखाता है कि वह उनके दिलों में कितनी गहराई तक उतर चुके थे और आखिरकार, फैंस की यह जिद रंग लाई है.

'मिर्जापुर: द मूवी' के 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने की तैयारी के साथ, मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर मुन्ना भैया को वापस ला दिया है, जिससे फैंस की सालों की दुआ सच हो गई है. उनकी वापसी रिलीज से पहले ही फिल्म का सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन गई है, जिससे दर्शकों के बीच भारी एक्साइटमेंट है. यह बज (बढ़ता क्रेज) सिर्फ पुरानी यादों की वजह से नहीं है.

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मुन्ना भैया की वापसी यकीनन 'मिर्जापुर: द मूवी' के लिए बढ़ती उत्सुकता की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है. वैसे तो यह फ्रैंचाइज़ी पहले से ही भारत की सबसे सफल ओटीटी प्रॉपर्टीज में से एक थी, लेकिन इसके सबसे आइकॉनिक किरदार को वापस लाने से एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है. फैंस के लिए यह सिर्फ मिर्जापुर का अगला चैप्टर नहीं है, बल्कि उस किरदार की वापसी है जिस पर उन्होंने कभी भरोसा करना नहीं छोड़ा था. कभी-कभी फैंस का प्यार इतिहास को बदल देता है और मुन्ना भैया की यह वापसी शायद भारतीय स्ट्रीमिंग एंटरटेनमेंट के इतिहास में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है.



