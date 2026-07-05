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Anshula Kapoor Mehendi: करण ठक्कर ने 'मेहंदी लगा के रखना' पर किया डांस, दुल्हन को दिया सरप्राइज, भाई अर्जुन कपूर भी आए नजर

फिल्ममेकर बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर 6 जुलाई को करण ठक्कर से शादी करने जा रही हैं. शादी से पहले की रस्में शुरू हो गई हैं और इन समारोहों के कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

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Anshula Kapoor Mehendi: करण ठक्कर ने 'मेहंदी लगा के रखना' पर किया डांस, दुल्हन को दिया सरप्राइज, भाई अर्जुन कपूर भी आए नजर
करण ठक्कर ने 'मेहंदी लगा के रखना' पर किया डांस
नई दिल्ली:

अर्जुन कपूर की बहन और फिल्ममेकर बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर 6 जुलाई को करण ठक्कर से शादी करने जा रही हैं. शादी से पहले की रस्में शुरू हो गई हैं और इन समारोहों के कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. पिछले हफ्ते 'माता की चौकी' के भावुक समारोह के बाद इस कपल ने शुक्रवार रात मेहंदी सेरेमनी के साथ शादी के जश्न की शुरुआत की.

अंशुला के दोस्त ओरी और कजिन सोनम कपूर ने इस प्राइवेट इवेंट की फोटो शेयर की है.  शादी के जश्न के बीच अंशूला कपूर अपने शानदार मेहंदी लुक से एथनिक फैशन की नई मिसाल पेश कर रही हैं. स्क्रीनराइटर और स्क्रिप्ट सुपरवाइजर रोहन ठक्कर से शादी से पहले, अंशूला ने पारंपरिक हरे और पीले रंगों के बजाय वाइब्रेंट ज्वेल टोन को चुना. वह डिज़ाइनर अर्पिता मेहता के शानदार टील-ब्लू लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थीं, जो गुजरात की समृद्ध टेक्सटाइल विरासत को एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ पेश करता है.

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अंशूला का मेहंदी लुक
इस सेलिब्रेशन के लिए अंशूला ने भारी कढ़ाई वाला टील-ब्लू लहंगा पहना, जिसमें कई रंगों के धागों का बारीक काम, शीशे की सजावट और बेहतरीन कारीगरी थी. यह आउटफिट पटोला की सदाबहार विरासत से प्रेरित था, जिसमें ब्लाउज पर बारीक पोल्का डॉट्स, शानदार कढ़ाई वाले बॉर्डर और शीशे की डिटेलिंग थी. उन्होंने इसे मैचिंग फ्लेयर्ड स्कर्ट के साथ पहना, जबकि जियोमेट्रिक मोटिफ्स, चमकदार सजावट और सुनहरे, गुलाबी, फिरोजी और सिल्वर रंगों वाले दुपट्टे ने सबका ध्यान खींचा.

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उन्होंने 4 जुलाई को अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, "अपनी मेहंदी के लिए मैं चाहती थी कि मेरा आउटफिट उस परिवार का सम्मान करे, जिसमें मैं शामिल हो रही थी. @arpitamehtaofficial का यह शानदार टील-ब्लू लहंगा पटोला की समृद्ध विरासत से प्रेरित है, साथ ही इसमें उनके सिग्नेचर मिरर वर्क को खूबसूरती से शामिल किया गया है, जो गुजरात की टेक्सटाइल विरासत से गहराई से जुड़े दो क्राफ्ट्स को एक साथ लाता है." अंशूला ने इसके साथ बड़े मोतियों वाले नेकलेस की लेयरिंग के साथ एक खास पेंडेंट पहना और उसके साथ मैचिंग ड्रॉप इयररिंग्स और अंगूठियां पहनीं.  इन बोल्ड एक्सेसरीज़ ने उनके गहरे रंग वाले आउटफिट की खूबसूरती को और बढ़ाया, बिना उसकी बारीक कारीगरी से ध्यान हटाए.

 
 

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