IIFA में शाहिद-करीना के वायरल मोमेंट पर मजाक बनाना मुनव्वर फारुकी को पड़ा भारी, फैन्स ने लगा दी क्लास

अगर आपने करीना कपूर और शाहिद कपूर के हाल ही में हुए रीयूनियन का वायरल वीडियो नहीं देखा है तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया क्योंकि इस वक्त इंटरनेट पर इसी एक चीज की चर्चा है. एक्स कपल कहे जाने वाले शाहिद और करीना शनिवार (8 मार्च) को IIFA 2025 प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिले और एक-दूसरे से गर्मजोशी से गले लगाया. इस पल की एक क्लिप ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. अब बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारुकी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक मजेदार पोस्ट के साथ उनके रीयूनियन पर रिएक्शन जाहिर किया है. एक मजाकिया कमेंट करते हुए स्टैंड-अप कॉमेडियन ने लिखा, “शाहिद कपूर के घर पर आज झगड़ा होने वाला है.

मुनव्वर फारुकी का रिएक्शन शाहिद कपूर और करीना कपूर के फैन्स को पसंद नहीं आया. कई लोगों ने लॉक अप 1 विनर को क्रिटिसाइज करने के लिए कमेंट सेक्शन का सही इस्तेमाल किया और मुनव्वर की क्लास लगाई. एक यूजर ने लिखा, “उसे यह कैसे पता? क्या वह शाहिद के घर का गेटकीपर है?” एक कमेंट में लिखा था, “क्यों? तुम्हारे पास फोन आया था क्या? एक शख्स ने कहा, “तुम्हारी तरह नहीं है शाहिद...क्या लगता है मीरा को पता नहीं होगा? कितनी बेवकूफी है!

@grok how does he know that? Is he the gatekeeper at Shahid's house?