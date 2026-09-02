मुमताज का वो सुपरहिट गाना, जिसने साड़ी को बना दिया था फैशन स्टेटमेंट, देश की हर लड़की ने कॉपी किया था स्टाइल, 57 साल बाद भी सदाबहार

1968 में आई फिल्म ‘ब्रह्मचारी' का गाना ‘आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे' आज भी बॉलीवुड के सबसे यादगार डांस नंबर्स में गिना जाता है. गाने में मुमताज का अंदाज, उनकी अदाएं और खास तौर पर उनका नारंगी रंग का आउटफिट लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया था. दिलचस्प बात यह है कि यह पारंपरिक साड़ी नहीं थी, बल्कि डांस में आसानी के लिए तैयार की गई एक प्री-प्लीटेड, फिटेड साड़ी थी. इस लुक को कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया ने तैयार किया था. बाद में यही अंदाज ‘मुमताज साड़ी' के नाम से मशहूर हुआ और दशकों तक फैशन की दुनिया में इसकी नकल होती रही.

मुमताज की साड़ी ने बदल दिया फैशन का अंदाज

गाने में मुमताज ने जो नारंगी साड़ी पहनी थी, वह उस दौर की आम छह गज की साड़ी से बिल्कुल अलग थी. इसमें पहले से प्लीट्स बनी हुई थीं और एक तरफ जिप लगाई गई थी, ताकि डांस करते वक्त अभिनेत्री को परेशानी न हो. नीचे की तरफ इसका फ्लेयर इसे स्कर्ट जैसा लुक देता था. एक रिपोर्ट के मुताबिक, साड़ी पर गोल्ड गोटा बॉर्डर और फ्रिल वाला हेमलाइन भी था. मुमताज ने बाद में बताया था कि वह साड़ी में डांस करने को लेकर सहज नहीं थीं. ऐसे में भानु अथैया ने उनके लिए ऐसा आउटफिट तैयार किया, जिसमें स्टाइल के साथ मूवमेंट की भी आजादी रहे. यही प्रयोग आगे चलकर फैशन स्टेटमेंट बन गया.

रफी-सुमन की आवाज और शम्मी-मुमताज की जोड़ी

‘आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे' की खासियत सिर्फ मुमताज का लुक नहीं था. गाने को मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने आवाज दी थी, जबकि संगीत शंकर-जयकिशन का था. गाने के बोल हसरत जयपुरी ने लिखे थे. इस गाने को लेकर एक दिलचस्प भ्रम भी है. कई लोग इसे लता मंगेशकर की आवाज समझते रहे, लेकिन असल में महिला आवाज सुमन कल्याणपुर की थी. उनकी आवाज में लता जी से समानता होने के कारण यह गलतफहमी लंबे समय तक बनी रही. गाने में मुमताज के साथ शम्मी कपूर नजर आए थे. फिल्म में राजश्री और प्राण भी अहम भूमिकाओं में थे.

‘ब्रह्मचारी' हुई सुपरहिट, गाना बना सदाबहार

‘ब्रह्मचारी' का निर्देशन भप्पी सोनी ने किया था और इसे जी.पी. सिप्पी ने प्रोड्यूस किया था. फिल्म 1968 की सफल फिल्मों में शामिल रही और बॉक्स ऑफिस पर इसे सुपरहिट बताया गया है. यह उस साल की टॉप-ग्रॉसिंग फिल्मों में सातवें स्थान पर रही. फिल्म को सिर्फ कमाई की सफलता नहीं मिली, बल्कि फिल्मफेयर बेस्ट फिल्म समेत कई पुरस्कार भी मिले. शम्मी कपूर को बेस्ट एक्टर और शंकर-जयकिशन को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला.

लेकिन इतने साल बाद भी ‘आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे' की सबसे बड़ी पहचान मुमताज का वही नारंगी लुक है. भानु अथैया की वह डिजाइन आगे चलकर प्री-स्टिच्ड और कॉन्सेप्ट साड़ियों की प्रेरणा बनी. यानी जिस आउटफिट को सिर्फ एक डांस नंबर को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया था, उसने भारतीय फिल्म फैशन का इतिहास ही बदल दिया.

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