मुकुल देव के निधन से सदमे में अजय देवगन, अरशद वारसी समेत ये सितारे, मनोज बाजपेयी ने कहा- मिस यू मेरी जान

बॉलीवुड अभिनेता मुकुल देव का 54 साल की उम्र में निधन हो गया. अपने छोटे भाई के निधन की पुष्टि करते हुए राहुल देव ने 'इंस्टाग्राम' स्टोरी पर पोस्ट शेयर किया. इस पोस्ट में उन्होंने अपने भाई के अंतिम संस्कार के बारे में भी जानकारी दी. राहुल देव के इंस्टाग्राम पोस्ट में मुकुल की फोटो नजर आ रही है और साथ में लिखा है, ''हमारे भाई मुकुल देव का कल रात नई दिल्ली में निधन हो गया. उनके परिवार में उनकी बेटी सिया देव हैं. भाई-बहन रश्मि कौशल, राहुल देव और भतीजे सिद्धांत देव उन्हें याद कर रहे हैं. कृपया शाम 5 बजे अंतिम संस्कार में शामिल हों.''

उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित शमशान घाट दयानंद मुक्तिधाम में किया जाएगा. मुकुल देव 'दस्तक', 'किला', 'वजूद', 'कोहराम इत्तेफाक', 'मुझे मेरी बीवी से बचाओ', 'यमला पगला दीवाना', 'सन ऑफ सरदार', 'आर.. राजकुमार', 'जय हो' जैसी फिल्मों में अपनी अभिनय के लिए जाने जाते थे. उन्होंने हिंदी के अलावा पंजाबी, बंगाली, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु सिनेमा में भी काम किया था.

उनके निधन पर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता मनोज बाजपेयी ने शोक व्यक्त किया. शनिवार को मनोज बाजपेयी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुकुल देव की एक फोटो शेयर की और उनके परिवार के लिए दुआ की कि उन्हें यह दुख सहने की हिम्मत मिले.

मनोज बाजपेयी ने कैप्शन में लिखा, "मैं जो महसूस कर रहा हूं, उसे शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है. मुकुल मेरे दिल के बहुत करीब थे, जैसे सगे भाई हों. वह एक ऐसे कलाकार थे जिनका प्यार और जोश सबसे अलग था. वह बहुत जल्दी और बहुत कम उम्र में हमें छोड़कर चले गए. मैं उनके परिवार के लिए दुआ करता हूं कि उन्हें इस दुख को सहने की ताकत मिले. मुकुल, तुम्हारी बहुत याद आएगी मेरी जान. जब तक हम फिर से नहीं मिलते, तब तक के लिए ओम शांति."

बाकी सेलेब्स ने क्या कहा, आइए एक नजर डालते हैं-

RIP Mukul bhai 💔

You were a gem. Will always miss you.

Stay strong @RahulDevRising bhai. pic.twitter.com/o0ER978euR — sonu sood (@SonuSood) May 24, 2025

Really upset with the sad news of dear Mukul leaving us so soon. A powerhouse performer and a lovely person. My deepest condolences to @RahulDevRising @mugdhagodse267 and the entire family. God be with you all during these tough times. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻. Om Shanti. pic.twitter.com/48ARopc9vk — Neil Nitin Mukesh (@NeilNMukesh) May 24, 2025

RIP Mukul, you were a lovely costar to work with and human being too, my deepest condolences to @RahulDevRising and the entire family! https://t.co/5uHHFkmxFX — Tusshar (@TusshKapoor) May 24, 2025