मुकेश खन्ना से शक्तिमान बनने की इस एक्टर ने की गुजारिश, बोले- वह मेरे ऑफिस आए और...

मुकेश खन्ना, जो 90 के दशक के सुपरहीरो शक्तिमान के रुप में जाने जाते हैं उन्होंने हाल ही कंफर्म किया है कि वह अपनी सुपरहीरो सीरीज में शक्तिमान बनकर नहीं लौटने वाले हैं. उन्होंने बाया है कि वह नए शक्तिमान की तलाश कर रहे हैं. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रणवीर सिंह को तीन घंटे उनके ऑफिस में इंतजार करवाने की अफवाहों पर भी रिएक्शन दिया. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सिंघम एक्टर शक्तिमन के रोल को लेकर मुकेश खन्ना से बात करने उनके ऑफिस पहुंचे थे.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, नहीं मैंने जबरदस्ती उन्हें इंतजार करने के लिए नहीं कहा. वह तीन घंटे बैठे क्योंकि वह ऐसा करना चाहते थे. वह मेरे ऑफिस में आए. हमनें एक-दूसरे की कंपनी को एन्जॉय किया. वह बेहद अच्छे एक्टर हैं और उनकी एनर्जी भी लाजवाब है. लेकिन मैं फैसला करता हूं कि शक्तिमान कौन निभाएगा. प्रोड्यूसर्स एक्टर्स को कास्ट करे हैं. एक एक्टर प्रोड्यूसर को कास्ट नहीं कर सकता. आप मेरे ऑफिस में आए और कहा कि मैं शक्तिमान बनना चाहता हूं. नहीं यह मंजूर नहीं है.

