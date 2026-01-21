विज्ञापन

मृणाल ठाकुर का खुलासा, छोड़कर भाग गया था बॉयफ्रेंड, वजह जानकर होंगे हैरान

मृणाल ठाकुर इन दिनों साउथ साउथ सुपरस्टार धनुष संग शादी को लेकर चर्चा में हैं. क्या सच में दोनों 14 फरवरी को शादी करेंगे?

मृणाल ठाकुर को छोड़कर क्यों भाग गया था एक्स बॉयफ्रेंड ?
बॉलीवुड और साउथ सिनेमा में एक्टिव खूबसूरत एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर इन दिनों खूब चर्चा में हैं. एक्ट्रेस का नाम साउथ सुपरस्टार धनुष से जुड़ रहा है. कहा जा रहा है कि मृणाल ठाकुर और धनुष अगले महीने वैलेंटाइन डे के मौके पर शादी करने जा रहे हैं. दोनों को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है, लेकिन मृणाल और धनुष दोनों में से किसी ने भी इन खबरों पर रिएक्ट नहीं किया है. इस बीच मृणाल की पर्सनल लाइफ पर खूब चर्चा भी हो रही है. एक्ट्रेस अपने इंटरव्यू में अपनी पुरानी लव-लाइफ के बारे में बता चुकी हैं. एक पॉडकास्ट में एक्ट्रेस अपनी पिछली रिलेशनशिप के बारे में बोल चुकी हैं. एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि उनका एक बॉयफ्रेंड उन्हें छोड़कर भाग गया था.

क्यों भाग गया था एक्स बॉयफ्रेंड?

एक्ट्रेस ने बताया था कि वह खुश है कि उनकी पिछली रिलेशनशिप टूट गई. एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी और उनके एक्स बॉयफ्रेंड के विचार मेल नहीं खाते थे. एक्ट्रेस के मुताबिक उनका एक्स काफी रूढ़िवादी था. एक्ट्रेस ने कहा था, 'वह भाग गया, उसने कहा था कि मैं बहुत इंपल्सिव हूं. मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता. तुम एक एक्ट्रेस हो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता. लेकिन मैं समझती हूं कि वह ऐसा क्यों कह रहा था. वह एक बहुत ही रूढ़िवादी सोच का है. मैं उसे दोष नहीं देती, मुझे लगता है कि यह उसकी परवरिश का असर है. एक तरह से अच्छा ही हुआ कि यह रिश्ता टूट गया. क्योंकि भविष्य में, जब हम अपने बच्चों की परवरिश करेंगे. तो उसकी परवरिश मेरे बच्चों के प्रति मेरी परवरिश जैसी नहीं होगी. बच्चे कहेंगे, अरे यह क्या हो रहा है'.

धनुष संग कैसे जुड़ा मृणाल का नाम?

बीते साल 2025 में अगस्त के महीने में अजय देवगन स्टारर कॉमेडी ड्रामा फिल्म सन ऑफ सरदार 2 रिलीज हुई थी. इस फिल्म में मृणाल लीड एक्ट्रेस थी. मृणाल ने फिल्म की स्क्रीनिंग पर धनुष को इनवाइट किया था और उनका जोरदार स्वागत किया था. इसके बाद से दोनों चर्चा में बने हुए हैं. कहा जा रहा है कि धनुष ने मृणाल के लिए ही सन ऑफ सरदार 2 की स्क्रीनिंग इवेंट में दस्तक दी थी. बता दें, अपने शुरुआती फिल्म करियर के दौरान मृणाल ठाकुर राइटर शरद त्रिपाठी संग चर्चा में थीं. खबरों की मानें तो मृणाल टीवी शो कुमकुम भाग्य के को-स्टार अर्जित तनेजा संग भी अफेयर को लेकर सुर्खियों में रह चुकी है. मृणाल का नाम बादशाह संग भी जुड़ चुका है.

