विज्ञापन

रामायण की सीता के लुक में दिखीं मोनालिसा, एक्टिंग देख हिले फैंस, कजरारे नैनों वाली को दिए इतने नंबर  

मोनालिसा ने मां सीता की तरह भगवा रंग की साड़ी और माथे पर लाल रंग का तिलक लगा रखा है और वह इंटेंस लुक में टीवी शो रामायण से सीता मैया के दमदार डायलॉग बोलती दिख रही हैं.

Read Time: 3 mins
Share
रामायण की सीता के लुक में दिखीं मोनालिसा, एक्टिंग देख हिले फैंस, कजरारे नैनों वाली को दिए इतने नंबर  
टीवी की मां सीता का डायलॉग बोलती दिखी मोनालिसा
नई दिल्ली:

महाकुंभ 2025 से वायरल मोनालिसा बहुत जल्द फिल्मी पर्दे पर नजर आने वाली हैं. मोनालिसा कई प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं और उसकी झलक अपने फैंस को सोशल मीडिया पर देती रहती हैं. कजरारे नैनो वाली मोनालिसा का सोशल मीडिया अकाउंट उनकी खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो से भरा हुआ है. मोनालिसा अब अपनी एक्टिंग पर भी काम कर रही हैं और आए दिन डायलॉग बोलने के वीडियो शेयर करती रहती हैं. अब मोनालिसा का मां सीता वाला किरदार देखने को मिला है. इस वीडियो में मोनालिसा ने सीता मां के उन डायलॉग पर प्रैक्टिस की है, जिसमें उन्हें रावण उठाकर लंका ले जाता है. वीडियो में मोनालिसा मां सीता के भेष में दिख रही हैं.

मां सीता बनीं मोनालिसा (Monalisa Maa Sita Act Video)
मोनालिसा ने मां सीता की तरह भगवा रंग की साड़ी और माथे पर लाल रंग का तिलक लगा रखा है और वह इंटेंस लुक में टीवी शो रामायण से सीता मैया के दमदार डायलॉग बोलती दिख रही हैं. वीडियो देखकर कहा जा सकता है कि मोनालिसा एक्टिंग के क्षेत्र में सही जा रही है, क्योंकि उनके डायलॉग इधर से उधर नहीं जा रहे हैं. मोनालिसा के चेहरे पर डायलॉग के अनुसार एक्स्प्रेशन भी दिख रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल मोनालिसा की एक्टिंग का वीडियो उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है. इस वीडियो को लगभग साढ़े तीन लाख फैंस लाइक कर चुके हैं. कईयों ने तालियों वाले इमोजी भी शेयर किये हैं.

मोनालिसा की एक्टिंग को फैंस ने दिए नंबर  (Mona Action Viral Video)
मोनालिसा की एक्टिंग को उनके फैंस कितने नंबर दे रहे हैं आइए जानते हैं. एक फैन ने लिखा है, 'माशाल्लाह क्या एक्टिंग हैं, अल्लाह करे आप एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनें'. दूसरा फैन लिखता है, 'वाह-वाह क्या अभिनय है, मैं तो 10 में से 10 नंबर दूंगा'. तीसरा यूजर लिखता है, 'आपकी फिल्म का इंतजार कर रहा हूं, कब आएगी बता दो'. कई यूजर्स ऐसे भी हैं, जो मोनालिसा की अचानक हुई  तरक्की से चिढ़कर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. इस वीडियो पर एक ने लिखा है, 'मुझे तो तुम्हारी आंखों में वो खूबसूरती नहीं दिखी, जिसे देखने के लिए लोग पागल हो रहे थे'. एक और लिखता है,  'जितना लोगों ने इसे चढ़ा दिया है, उतनी सुंदर ये है नहीं'. खैर, जो भी है, मोनालिसा के फैंस उन्हें आगे ले जाकर ही दम लेंगे.


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Monalisa Viral Video, Monalisa Video, Monalisa As Sita, Monalisa  latest News, Monalisa  music Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com