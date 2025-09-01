22 साल में बिल्कुल बदल गई जस्सी, मोटे चश्मे के पीछे छिपा था ये खूबसूरत चेहरा, देखें लेटेस्ट तस्वीरें

22 साल पहले, भारतीय टेलीविजन ने न केवल एक शो के साथ बल्कि एक ऐसी प्रतिभा के आगमन के साथ क्रांति देखी, जिसने भारत में मनोरंजन जगत का ताना-बाना बदल दिया. जी हां, हम बात कर रहे हैं मोना सिंह की, जिन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत प्रतिष्ठित शो जस्सी जैसी कोई नहीं से की थी. यह शो अपने आप में अभूतपूर्व था, लेकिन जिस चीज ने इसे अविस्मरणीय बनाया, वह थीं मोना सिंह.

जसमीत वालिया के रूप में, उनके प्रामाणिक चित्रण ने न केवल जस्सी को एक घरेलू नाम बना दिया, बल्कि उस समय प्राइम-टाइम टेलीविजन पर राज करने वाले हर स्टीरियोटाइप को भी तोड़ दिया. इस शो ने एक असाधारण करियर की शुरुआत भी की. मोना ने टेलीविजन, फिल्मों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सहजता से बदलाव किया है, बार-बार साबित किया है कि बहुमुखी प्रतिभा और पदार्थ हमेशा समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं. जैसा कि हम इंडस्ट्री में मोना सिंह के 22 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, आइए एक नजर डालते हैं कि कैसे अभिनेत्री ने अपनी अलग पसंद से जादू पैदा किया और भविष्य में उनके लिए क्या है.

जस्सी: वह लड़की जिसने सांचे को तोड़ा

ग्लैमरस और दोहराव वाले धारावाहिकों के बीच, मोना सिंह की जस्सी का किरदार ताजगी से भरपूर था. अपने अजीबोगरीब आकर्षण और शांत शक्ति के साथ, वह एक ऐसी अप्रत्याशित नायिका बन गईं, जिसने रूढ़िवादिता को तोड़ा, देश भर के दर्शकों से गहराई से जुड़ी और साथ ही, टीआरपी चार्ट में भी टॉप पर रहीं.

मोना की प्रतिभा ने न सिर्फ दर्शकों को प्रभावित किया, बल्कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे उद्योग जगत के दिग्गजों से भी प्रशंसा हासिल की, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से उनके अभिनय की प्रशंसा की. अब वह सिर्फ एक टीवी स्टार नहीं रहीं. वह एक ऐसी कलाकार थीं जिनका बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकार सम्मान करते थे.

टेलीविजन पर छा जाने के बाद, मोना ने भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक, 3 इडियट्स से बॉलीवुड में कदम रखा. उनकी साधारण लेकिन प्रभावशाली भूमिका ने साबित कर दिया कि वह आमिर खान, करीना कपूर और आर. माधवन के साथ अपनी जगह बना सकती हैं.

ओटीटी पर बहुमुखी प्रतिभा की रानी

मोना ने "कहने को हमसफर हैं" "मेड इन हेवन" और "काला पानी" जैसे शोज में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित अभिनय के साथ डिजिटल दुनिया को अपनाया. चाहे एक आधुनिक, स्वतंत्र महिला की भूमिका निभाना हो या एक बहुस्तरीय, जटिल किरदार, उन्होंने हमेशा अपने स्तर को ऊंचा उठाया.

एक रोमांचक भविष्य आपका इंतजार कर रहा है

22 साल बाद भी, मोना सिंह की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है. पान पर्दा जर्दा, कोहराम 2, बैड्स ऑफ बॉलीवुड और बॉर्डर 2 जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ वह एक बार फिर दर्शकों को हैरान और प्रेरित करने के लिए तैयार हैं.