71 साल पहले इस गाने में मोहम्मद रफी से हो गई थी गलती, वो गलती ही बनी गाने की ताकत, बना डाला सुपरहिट

पुराने बॉलीवुड के गानों से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. कई बार एक छोटी सी बात या एक छोटा सा फैसला किसी गाने की किस्मत बदल देता है. ऐसा ही एक दिलचस्प किस्सा मोहम्मद रफी के एक सुपरहिट गाने से जुड़ा है. रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद खुद रफी साहब को लगा कि उनसे गाने में गलती हो गई है और इसे दोबारा रिकॉर्ड किया जाना चाहिए. लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर शंकर-जयकिशन ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया. सबसे दिलचस्प बात ये रही कि जिस छोटी सी गलती को रफी साहब हटाना चाहते थे, वही बाद में इस गाने की सबसे बड़ी पहचान बन गई और लोगों ने उसे दिल खोलकर प्यार दिया.

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किस गाने की रिकॉर्डिंग का है ये किस्सा

ये किस्सा साल 1955 में रिलीज हुई फिल्म सीमा के गाने 'कहां जा रहा है तू ऐ जाने वाले' का है. इस गाने को मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज दी थी और इसका संगीत शंकर-जयकिशन ने तैयार किया था. गाना दर्द से भरा हुआ था और रफी साहब भी पूरे दिल से इसे गा रहे थे. स्टूडियो में मौजूद हर शख्स उनकी आवाज में खो गया था.

रिकॉर्डिंग के दौरान क्या हुआ था

गाने की एक लाइन गाते वक्त मोहम्मद रफी की आवाज हल्की सी कांप गई. गाना पूरा होने के बाद उन्हें लगा कि रिकॉर्डिंग में गड़बड़ हो गई है. उन्होंने तुरंत शंकर-जयकिशन से कहा कि गाना एक बार फिर रिकॉर्ड कर लेते हैं. उन्हें लगा कि अगर इसे ऐसे ही रिलीज किया गया तो शायद असर कम हो जाएगा.

शंकर-जयकिशन ने क्यों नहीं मानी बात

रफी साहब की बात सुनने के बाद शंकर-जयकिशन ने दोबारा रिकॉर्डिंग करने से साफ मना कर दिया. उनका कहना था कि आवाज में आई ये हल्की सी कंपकंपी गाने के दर्द को और भी ज्यादा असली बना रही है. अगर गाना दोबारा रिकॉर्ड किया गया तो वही फीलिंग शायद दोबारा नहीं आ पाएगी. इसलिए उन्होंने पहली रिकॉर्डिंग को ही फाइनल कर दिया.

बाद में वही गलती बन गई सबसे बड़ी पहचान

गाना रिलीज हुआ तो लोगों ने उसे खूब पसंद किया. किसी ने आवाज की उस हल्की सी कंपकंपी को गलती नहीं माना. उल्टा लोगों को लगा कि उसी वजह से गाने का दर्द और भी ज्यादा महसूस होता है. देखते ही देखते ये गाना मोहम्मद रफी के सबसे यादगार गानों में शामिल हो गया. आज भी जब ये गाना बजता है तो लोग उसी एहसास के साथ इसे सुनते हैं. मोहम्मद रफी ने अपने करियर में चौदहवीं का चांद, बहारों फूल बरसाओ, लिखे जो खत तुझे और क्या हुआ तेरा वादा जैसे कई सुपरहिट गाने दिए. यही वजह है कि उनकी आवाज आज भी हर पीढ़ी के म्यूजिक लवर्स की पसंद बनी हुई है.