एक्ट्रेस को इम्प्रेस करने के लिए मिथुन ने पहले घुटने, फिर कलाई और फिर माथे पर खाए डंडे, देखें आखिरी में क्या हुआ हाल

मिथुन चक्रवर्ती ने एक से बढ़कर एक हिट मूवी में काम किया है. हालांकि उनकी मूवी के कुछ एक्शन सीन्स ऐसे हैं जो फिल्म में बेहद गंभीर कहानी का हिस्सा हैं. लेकिन जब उन्हें सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है तो वो बेहद मजेदार ही नजर आते हैं. गन लेकर साइकिल के पीछे छिपे मिथुन चक्रवर्ती का सीन भी ऐसे ही मजेदार मीम के अंदाज में नजर आता है. अब उनका एक और सीन वायरल हो रहा जिसे एक अन्य मूवी के सीन के साथ जोड़कर मजेदार बना दिया गया है. सोशल मीडिया पर उसे देखकर यूजर्स मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं.

मिथुन चक्रवर्ती को पड़े डंडे

इंस्टाग्राम पर आयशा एडिट्स नाम के हैंडल ने ये वीडियो वायरल किया है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म का एक एक्शन सीन यूज किया है. इस सीन में अश्विनी भावे एक्ट्रेस हैं, जो मिथुन चक्रवर्ती को डंडे से मार रही हैं. वो पहले मिथुन चक्रवर्ती के पैर पर मारती हैं. फिर उनके हाथ पर डंडे से वार करती हैं. उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती अपने सिर की तरफ इशारा करते हैं. हालांकि अश्विनी भावे सिर पर मारने से इंकार करती हैं. लेकिन मिथुन फिर से मारने के लिए कहते हैं. तब वो सिर पर डंडा दे मारती हैं. इस सीन के साथ कैप्शन लिखा है लड़की के सामने मेरा भाई. इसके अगले सीन में मिथुन सिर पर पट्टी बंधवा कर बुरे हाल में नजर आते हैं.

इस फिल्म का है सीन

मिथुन चक्रवर्ती और अश्विनी भावे की जिस मूवी से ये सीन लिया गया है. उस मूवी का नाम है चीता, जो रिलीज हुई थी साल 1994 में. इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती एक ईमानदार पुलिस वाले बने हैं, जिन्हें उनके दुश्मन जान से मारने की कोशिश करते हैं. इस हमले में मिथुन कोमा में चले जाते हैं. जब वो कोमा से बाहर आते हैं तब अश्विनी भावे दोबारा उन्हें फिजिकली मजबूत बनने में हेल्प करती हैं और इस तरह उनकी ट्रेनिंग करवाती हैं. उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती अपने दुश्मनों से बदला पूरा करते हैं.