एक दो नहीं एक साथ 65 फिल्मों की शूटिंग कर चुका है बॉलीवुड का ये सुपरस्टार, एक साल में रिलीज हुई 19 फिल्में, बना रिकॉर्ड

आज के समय के एक्टर साल में एक या दो फिल्में करते हैं, लेकिन 1980-90 के दौर में ऐसा भी समय था जब सितारे हर महीने बड़े पर्दे पर दिखाई देते थे. आज हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे ही सुपरस्टार के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने करियर के पीक समय में एक साथ 65 फिल्मों की शूटिंग की और सिर्फ एक साल में 19 फिल्में रिलीज कर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया. अगर आप भी बॉलीवुड के जबरदस्त फैन हैं तो पहचान कर बताइए उस सुपरस्टार का नाम.

वो सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड में डिस्को किंग के नाम से जाने जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती हैं. अपने करियर के दौरान उन्होंने लगातार काम करते हुए बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई. 1989 में उन्होंने 19 फिल्में एक ही साल में रिलीज की, यानी लगभग हर महीने उनकी कोई न कोई फिल्म थिएटर में नजर आती थी. अपने पूरे करियर में उन्होंने 380 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. एक समय ऐसा भी आया जब मिथुन चक्रवर्ती 65 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग एक साथ कर रहे थे, जो आज भी बॉलीवुड का एक अनोखा रिकॉर्ड है.

मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता में हुआ था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1982 में फिल्म 'डिस्को डांसर' से की. 80-90 के दशक में वो सबसे ज्यादा फीस पाने वाले एक्टर में से एक थे और उन्हें तीन बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं. शुरुआती दौर में मिथुन चक्रवर्ती नक्सली आंदोलन का हिस्सा रहे थे, लेकिन अपने भाई की मौत के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा.

अपने फिल्मी करियर में मिथुन चक्रवर्ती ने 350 से ज्यादा फिल्में की, इस साल उनकी फिल्म द बंगाल फाइल्स रिलीज होने वाली है. इसके अलावा वो हाउसफुल 5 में भी नजर आए थे, वो डांस रियलिटी शो के जज भी रह चुके हैं.