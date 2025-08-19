विज्ञापन

मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली की 10 खूबसूरत तस्वीरें, एक समय रह चुकी हैं सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस

बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी और 70-80 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस योगिता बाली की लाइफ में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं. योगिता बाली इंडियन सिनेमा के पार्श्व सिंगर किशोर कुमार की तीसरी पत्नी थीं और अब मिथुन की दूसरी पत्नी हैं.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी और 70-80 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस योगिता बाली की लाइफ में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं. योगिता बाली इंडियन सिनेमा के पार्श्व सिंगर किशोर कुमार की तीसरी पत्नी थीं और अब मिथुन की दूसरी पत्नी हैं. योगिता की खूबसूरती का जादू उनके फैंस पर भी खूब चला था. फिल्मों में भी योगिता का नाम हुआ करता था, लेकिन पहली शादी टूटने के बाद उनका करियर भी ढल सा गया था. किशोर कुमार उनसे उम्र में 20 साल बड़े थे और उनकी शादी बहुत जल्दी टूट गई थी. फिर एक्ट्रेस ने मिथुन से शादी रचाई थी.
 

किशोर कुमार ने योगिता बाली संग शादी को एक मजाक बताया था और कहा था कि वह सिर्फ अपनी मां को लेकर ही बात करती हैं.

ऐसे में किशोर ने

शादी के दो साल बाद ही 1978 में योगिता बाली से तलाक ले लिया था.
 

योगिता ने किशोर कुमार से तलाक के बाद मिथुन चक्रवर्ती से साल 1979 में शादी रचा ली थी. इस शादी से कपल के चार बच्चे हुए.

मिथुन-योगिता के

चार बच्चों में महाक्षय, नमाशी, दिशानी और उष्मे चक्रवर्ती हैं, जो सभी साथ में रहते हैं.
 

जब शादी के बाद भी मिथुन की नजदीकी श्रीदेवी से बढ़ने लगी तो योगिता ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी.
 

जब श्रीदेवी की शादी बोनी कपूर से हो गई, तब जाकर योगिता को चैन की सांस आई और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी और  बच्चों पर फोकस किया.

श्रीदेवी की वजह से योगिता और मिथुन की जिंदगी में बहुत कलेश हुआ था, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो गया.
 

योगिता बाली की हिट फिल्मों में परवाना, नागिन, चाचा भतीजा, जानी दुश्मन और बीवी और बीवी शामिल है.
 

योगिता बाली के पिता इरशाद हुसैन हैं, जो कि एक एक्टर रह चुके हैं और उन्होंने अपना नाम इरशाद से जसवंत कर लिया था.

योगिता बाली कपूर खानदान के सुपरस्टार रहे शम्मी कपूर की पत्नी गीता बाली की भतीजी हैं. योगिता ने 1970 में बॉलीवुड डेब्यू किया था.

