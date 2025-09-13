Mirai Box Office Collection Day 1: तेजा सज्जा का बॉक्स ऑफिस पर राज, ओपनिंग डे पर तोड़ दिया हनुमान का रिकॉर्ड

Mirai Box Office Collection Day 1: साउथ सुपरस्टार तेजा सज्जा एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर राज करने के लिए तैयार हैं. 12 सितंबर को रिलीज हुई उनके फिल्म मिराई सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, जिसने हनुमान का बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया है. जहां हनु मान ने 8 करोड़ की पहले दिन कमाई हासिल की थी. जबकि मिराई ने हनुमान का पहले दिन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपनी दहाड़ लगाई है. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, मिराई ने 12 करोड़ की ओपनिंग पहले दिन की है.

वहीं मिराई ने वर्ल्डवाइड 15 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 60 करोड़ के बजट में बनाई गई है, जिसके चलते देखना होगा कि अब आने वाले दिनों में फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ पाती है. हनुमान 40 करोड़ के बजट में बनी थीं. वहीं 350 करोड़ से ज्यादा की कमाई हासिल की थी.

दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता तेजा सज्जा बहुत जल्द फिल्म 'मिराई' में लीड रोल निभाते दिखाई दे रहे हैं. इस फिल्म के बारे में बात करते हुए तेजा सज्जा ने आईएएनएस से कहा, "हमने इस फिल्म की शूटिंग लगभग 125 दिनों और 60 करोड़ रुपए के बजट में पूरी की है. अगर कोई और कहता कि वे इस बजट में इस स्तर की फिल्म बना सकते हैं, तो मैं उनकी बात पर यकीन नहीं करता. लेकिन, निर्देशक कार्तिक गत्तमनेनी बहुत अच्छे तकनीशियन भी हैं, उन पर मुझे भरोसा था. उन्होंने मुझे उन पर आंख मूंदकर यकीन दिला दिया. वे एक बेहतरीन निर्देशक और छायाकार हैं."

बता दें कि 'मिराई' में तेजा सज्जा और मांचू मनोज के अलावा, श्रिया सरन, रितिका नायक, और जगपति बाबू जैसे अनुभवी कलाकार भी नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन कार्तिक गत्तमनेनी ने किया है. 'मिराई' 3डी में भी रिलीज किया जाएगा. फिल्म को 8 भाषाओं में बनाया गया है.