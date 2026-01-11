प्रशांत तमांग की मौत के बाद उनके फाइनल परफॉर्मेंस का वीडियो आया सामने, सदमे में फैंस बोले- उनकी विरासत

एक्टर-सिंगर प्रशांत तमांग का रविवार को नई दिल्ली में 43 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया. खबरों के मुताबिक, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में परफॉर्म किया था और बीमार पड़ने से पहले घर लौट आए थे. इंडियन आइडल 3 के विनर की मौत की खबर आने के बाद से फैंस ने सदमा और दुख जताया है. दुबई में उनके आखिरी परफॉर्मेंस में से एक का एक वीडियो फिर से सामने आया है, जिससे फैंस कमेंट सेक्शन में शोक संदेशों से भर गए हैं.

प्रशांत तमांग का दुबई में हालिया परफॉर्मेंस

प्रशांत ने दुबई के क्लब याक एंड यति एवरेस्ट में लाइव परफॉर्म किया था. क्लब ने लिखा था, "एक शानदार परफॉर्मेंस, अद्भुत वाइब्स, और एक यादगार रात के लिए तैयार हो जाइए!" फैंस को 27 दिसंबर, 2025 को उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए इनवाइट किया था. उनके परफॉर्मेंस के बाद क्लब ने एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें फैंस के साथ इसकी एक झलक शेयर की गई थी. "उत्साह से भरपूर, भीड़, और बेजोड़ वाइब्स." उन्होंने बताया कि यह प्रशांत के आखिरी परफॉर्मेंस में से एक था.

नेपाली सिंगर की मौत की खबर सुनकर फैंस ने वीडियो के कमेंट सेक्शन में शोक संदेशों की बाढ़ ला दी. एक फैन ने कमेंट किया, "वह बहुत ही विनम्र इंसान और एक अच्छे सिंगर थे." एक और ने लिखा, "अच्छी नींद सो, प्यारी आत्मा." एक हैरान फैन ने तो यहां तक कहा, "भाई, मुझे बताओ कि तुम ज़िंदा हो और ये सब सिर्फ़ अफ़वाहें हैं." एक और ने लिखा, "शांति से आराम करो सर. आपको बहुत याद किया जाएगा." कई फैंस ने कमेंट्स में 'RIP' भी लिखा. कुछ ने इंडियन आइडल में प्रशांत के पसंदीदा परफॉर्मेंस भी निकाले और वहां अपनी शोक संवेदनाएं कमेंट कीं.

प्रशांत तमांग की मौत

प्रशांत का रविवार को 43 साल की उम्र में नई दिल्ली में उनके घर पर निधन हो गया. उनके दोस्त महेश सेवा ने PTI को बताया कि एक्टर-सिंगर का निधन जनकपुरी में हुआ. उन्होंने कहा, "आज सुबह करीब 9 बजे दिल्ली में उनके घर पर कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया. परिवार उन्हें अस्पताल ले गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें वहां पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया. मैं उनके अचानक निधन से सदमे में हूं. मैंने कुछ दिन पहले उनसे बात की थी, और वह बिल्कुल ठीक थे." दोस्त ने यह भी बताया, "उनका शव अभी भी अस्पताल में है. परिवार को अभी यह तय करना है कि अंतिम संस्कार दिल्ली में किया जाए या दार्जिलिंग में." प्रशांत के दोस्त राजेश घटानी ने सोशल मीडिया पर उनकी मौत की खबर दी थी.

उनका जन्म 1983 में दार्जिलिंग में एक नेपाली बोलने वाले गोरखा परिवार में हुआ था. कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर काम करने के बाद, जहां उन्होंने अपने पिता की नौकरी संभाली थी. प्रशांत ने 2007 में 24 साल की उम्र में इंडियन आइडल में हिस्सा लिया और प्रतियोगिता जीत ली.

प्रशांत ने गोरखा पलटन, अंगालो यो माया को और परदेसी जैसी नेपाली फ़िल्मों में काम किया है. उन्हें आखिरी बार पाताल लोक के सीज़न 2 में देखा गया था, जहां उन्होंने डैनियल लेचो नाम के एक हत्यारे का किरदार निभाया था. उन्हें सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में मरणोपरांत देखा जाएगा, जो 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. उनके परिवार में उनकी पत्नी, गीता थापा (नी मार्था एले) और उनकी चार साल की बेटी आरिया तमांग हैं.