धुरंधर की सारा अर्जुन ने अपने नए फोटोशूट से फैंस का जीता दिल, देख कर फैंस बोले- ऐसी होती है असली स्टार

धुरंधर से सुर्खियों मे आई सारा अर्जुन को फैंस का खूब प्यार मिल रहा है. सारा ने फिल्म में एक पाकिस्तानी राजनेता की भोली-भाली बेटी का किरदार निभाया है, जिसकी काफी तारीफ हो रही है. अब उन्होंने एक नए फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें वह हमेशा की तरह स्टाइलिश लग रही हैं. ये तस्वीरें फैशन फोटोग्राफर साशा जयराम ने खींची हैं. इनमें सारा एक लाल ड्रेस में दिख रही हैं, जिसकी बैक डीप है और उनके बाल मेसी बन में बंधे हुए हैं. यह शूट एक कम रोशनी वाले कमरे में हुआ है, जिसके चारों ओर झूमर और फ्रेम वाली पेंटिंग्स हैं.

सारा का सिजलिंग नया फोटोशूट

तस्वीरें शेयर करते हुए साशा ने लिखा, “सारा का शूट और स्टाइल मैंने किया है. @magdabutrym और @makeupbyriddhima ने मेकअप किया है. बाल @souravv_roy_ ने बनाए हैं. असिस्ट @jagan_khursule ने किया है.” इन तस्वीरों पर फिल्म में उजैर बलोच का किरदार निभाने वाले दानिश पंडोर ने हार्ट इमोजी भेजे, एक कमेंट में लिखा था, “अनरियल फेस कार्ड.” एक फैन ने लिखा, “सारा, मुझे यह पोस्ट बहुत पसंद आया. जिस तरह से आप खुद को एक्सप्रेस करती हैं, उसमें एक शांत ग्रेस है - यह सहज लगता है फिर भी बहुत मीनिंगफुल है. आपके शब्द और प्रेजेंस एक साथ बहुत खूबसूरती से आते हैं, जिससे एक शांत और पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है. सच में एलिगेंट और इंस्पायरिंग.”

वहीं एक यूजर ने लिखा, "स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा." एक ने लिखा, "आखिरकार हमें कोई ऐसा मिला जो मूवी स्टार जैसा दिखता है." दूसरे ने कहा, "व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि उसे अभी तक खुद को साबित करने का ज्यादा मौका मिला है, इसलिए अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी. धुरंधर में उसका मुश्किल से कोई रोल था... देखते हैं वह कैसा करती है."

सारा का धुरंधर डेब्यू

धुरंधर की रिलीज़ के बाद, सारा ने इंस्टाग्राम पर फैंस के लिए अपना धन्यवाद नोट शेयर किया. "मेरे सबसे बड़े धुरंधर - दर्शक. लंबे समय से यह बात कही जा रही थी कि दर्शकों में अब लंबी कहानियों के लिए सब्र नहीं रहा, लोगों का ध्यान कम हो गया है. कि सिनेमा को अब अपनी जगह नहीं मिल रही है. लेकिन आपने यह साबित कर दिया कि यह सच नहीं है. आपने सभी को दर्शकों की असली ताकत और यह याद दिलाया कि जब लोग किसी ऐसी चीज को सपोर्ट करने के लिए एक साथ आते हैं, जिस पर वे सच में विश्वास करते हैं, तो क्या होता है.