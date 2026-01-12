विज्ञापन

धुरंधर के शरारत गाने पर खुद को डांस करने से नहीं रोक पाए रणवीर सिंह, क्रिस्टल डिसूजा संग वीडियो हो रहा इंटरनेट पर वायरल

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इस फिल्म का नाम शरारत भी खूब वायरल हो रहा है. इस गाने का एक वीडियो सामने आया है.

धुरंधर के शरारत गाने पर रणवीर सिंह का धमाकेदार डांस

रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इस फिल्म को रिलीज हुए 22 दिन हो गए हैं और ये अब इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. इसके साथ ही ये 1000 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो गई है. धुरंधर में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना की एक्टिंग की सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है. सोशल मीडिया पर फिल्म के कई क्लिप वायरल हो रहे हैं. इन सभी के अलावा सोशल मीडिया पर इस फिल्म का आइटम सॉन्ग शरारत भी खूब पसंद किया जा रहा है. इस गाने में क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान अपने जबरदस्त मूव्स से सभी तो इंप्रेस कर रही हैं. इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रणवीर क्रिस्टल के साथ स्टेज पर डांस कर रहे हैं.

रणवीर-क्रिस्टल का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. ये वीडियो शरारत गाने के लॉन्च का लग रहा है. जिसमें रणवीर सिंह क्रिस्टल डिसूजा के साथ स्टेज पर शरारत गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं. दोनों को साथ में डांस करता देख फैंस बहुत खुश हो रहे हैं. रणवीर क्रिस्टल की तरह डांस मूव्स कर रहे हैं जो काफी अच्छे लग रहे हैं. इन दोनों के अलावा स्टेज पर जैस्मिन सैंडलस, मधुबंती बागची भी नजर आ रही हैं. क्रिस्टल के बाद रणवीर जैस्मिन के साथ भी ठुमके लगाते हैं.

फैंस ने किए कमेंट

रणवीर के डांस मूव्स देखकर फैंस इंप्रेस हो रहे हैं. एक ने लिखा- मुझे इनकी एनर्जी बहुत पसंद है. वहीं दूसरे ने लिखा-जैस्मिन की आवाज शानदार है. एक ने लिखा- ल्यारी का किंग बनने के बाद हमजा.दूसरे ने लिखा- उनके स्वैग का कोई मैच नहीं है.

धुरंधर की बात करें तो अब फैंस को इसके अगले पार्ट का बेसब्री से इंतजार है. दूसरा पार्ट 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है. तब तक लोग इसके पहले पार्ट को एंजॉय कर रहे हैं, जिसका अंदाजा फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लगाया जा सकता है, जो वर्ल्डवाइड 1150 करोड़ की ओर 29 दिनों में बढ़ चुका है. जबकि भारत में कमाई 750 करोड़ कमाने को तैयार है.  

Ranveer Singh, Krystle Dsouza
