'सत्यमेव जयते' का गाना 'मेरी जिंदगी है तू' पाकिस्तानी कव्वाली की धुन पर हुई तैयार, जुबिन नौटियाल और नीति मोहन ने दी है आवाज

पाकिस्तानी कव्वाली गायक नुसरत फतेह अली खान ने अपने जीवनकाल में कई कव्वालियां गाई हैं, जिन्हें भारत में बड़े शौक से आज भी सुना जाता है. इतना ही नहीं, उनकी कई कव्वालियों को हिंदी सिनेमा में अलग ढंग से तैयार कर बतौर गाने रिलीज किया गया है. खुद नुसरत फतेह अली खान ने भी बॉलीवुड के लिए कई गाने गाए हैं और जितने भी गाने गाए हैं, सब के सब हिट हुए हैं. और तो और वो गाने भी हिट हुए हैं, जो उनकी कव्वाली की तर्ज पर बनाए गए हैं. इसमें एक गाना साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म सत्यमेव जयते 2 का है, जो नुसरत फतेह अली खान की 1988 में आई कव्वाली से लिया गया है.



पाकिस्तानी कव्वाली से लिया गया गाना

जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म सत्यमेव जयते का सॉन्ग 'मेरी जिंदगी हू तू' है, जो नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली 'गम है या खुशी है तू' से लिया गया है, जिसे जुबिन नौटियाल और नीति मोहन ने मिलकर गाया है. नए वर्जन के बोल मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं और इसे रोचक कोहली ने कंपोज किया है. टी-सीरीज म्यूजिक बैनर तले इस गाने को तैयार किया गया है. टी-सीरीज ने नुसरत फतेह अली खान के कई कव्वालियां हिंदी गानों में तैयार की है.

नुसरत फतेह अली खान

नुसरत फतेह अली खान पाकिस्तान के अव्वल दर्जे के कव्वाल थे. 1948 को पाकिस्तान के फैसालाबाद में जन्में कव्वाली गायक का निधन 16 अगस्त 1997 को लंदन के एक अस्पताल में हुआ था. सिंगर राहत फतेह अली खान उनके भतीजे हैं, जो बॉलीवुड के लिए कई हिट सॉन्ग गा चुके हैं. राहत फतेह अली खान को गायकी के गुण अपने चाचा के साथ कव्वाली गाते-गाते आए थे. बॉलीवुड में नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली की धुन पर बने गाने की बॉलीवुड में लंबी लिस्ट है.







