विज्ञापन

बादशाहो का सॉन्ग 'मेरे रश्के कमर है...' पाक कव्वाली की कॉपी, 37 साल पहले इस सिंगर ने दी थी आवाज

साल 1988 में रश्के कमर को पहली बार बतौर कव्वाली पाकिस्तान में नुसरत फतेह अली खान के द्वारा गाया था.

Read Time: 3 mins
Share
बादशाहो का सॉन्ग 'मेरे रश्के कमर है...' पाक कव्वाली की कॉपी, 37 साल पहले इस सिंगर ने दी थी आवाज
बादशाहो का सॉन्ग मेरे रश्के कमर है पाक कव्वाली
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में ना सिर्फ फिल्में बल्कि गानों का भी रीमेक बनता है. फिलहाल बॉलीवुड में साउथ फिल्मों के रीमेक का चलन है, जो बढ़ता ही जा रहा है. इसके अलावा हिंदी सिनेमा में कई विदेशी गानों की धुन उठाकर भी गाने तैयार किए जा रहे हैं. यहां तक कि कई गानों का तो सीधा-सीधा रीमेक बना है. इसमें पाकिस्तान की कई कव्वाली और गाने भी शामिल हैं. आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के दिवंगत कव्वाली फनकार नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली मेरे रश्के कमर की, जिसका रीमेक अजय देवगन, इमरान हाशमी और इलियाना डिक्रूज की फिल्म बादशाहो में सुनने को मिला था. इस रीमेक को नुसरत फतेह अली खान के शिष्य और पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान ने गाया था.

1988 में रिलीज हुआ था ओरिजिनल सॉन्ग
साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म बादशाहो के लिए इस गाने को मनोज मुंतशिर ने रिक्रिएट किया था. इसके बोल रजत अरोड़ा ने लिखे थे और तनिष्क बागची ने इसे म्यूजिक दिया था. आपको बता दें, मेरे रश्के कमर एक गजल कव्वाली है, जिसके बोल उर्दू कवि फना बुलंद शहरी ने लिखे थे और उस वक्त इसे नुसरत फतेह अली खान ने गाया और कंपोज किया था. यह गाना पहली बार साल 1988 में गाया था. नुसरत फतेह अली खान इस कव्वाली को अपने भतीजे राहत फतेह अली खान के साथ कई संगीत कार्यक्रमों में गा चुके हैं. यह कव्वाली 17.38 मिनट की है.

बॉलीवुड फिल्मों के लिए गाए गाने

बादशाहो फिल्म से पहले रश्के कमर का एक और रीमेक साल 2013 में रिकॉर्ड हुआ था. यह रीमिक्स सॉन्ग था, जिसमें नुसरत फतेह अली खान की ही आवाज सुनाई दी थी. यह रीमिक्स सॉन्ग 4.53 मिनट का था. इसे ओरिएंटल स्टार एजेंसी और हाई-टेक म्यूजिक लेबल तले तैयार किया गया था. बता दें, नुसरत फतेह अली खान ने कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए गाने गाए हैं. वह इतने मोटे थे कि कहीं आ जा नहीं सकते थे और म्यूजिक कंपोजर ही उनके घर गाना रिकॉर्ड करने जाते थे. उन्होंने फिल्म धड़कन का टाइटल सॉन्ग दूल्हे का सेहरा गाया था, जो आज भी लोगों को पसंद आता है. वह फिल्म पुकार, और प्यार हो गया और कारतूस जैसी हिंदी फिल्मों के लिए गाने गा चुके हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mere Rashke Qamar, Rahat Fateh Ali Khan, Mere Rashke Qamar Song
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com