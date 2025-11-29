बादशाहो का सॉन्ग 'मेरे रश्के कमर है...' पाक कव्वाली की कॉपी, 37 साल पहले इस सिंगर ने दी थी आवाज

बॉलीवुड में ना सिर्फ फिल्में बल्कि गानों का भी रीमेक बनता है. फिलहाल बॉलीवुड में साउथ फिल्मों के रीमेक का चलन है, जो बढ़ता ही जा रहा है. इसके अलावा हिंदी सिनेमा में कई विदेशी गानों की धुन उठाकर भी गाने तैयार किए जा रहे हैं. यहां तक कि कई गानों का तो सीधा-सीधा रीमेक बना है. इसमें पाकिस्तान की कई कव्वाली और गाने भी शामिल हैं. आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के दिवंगत कव्वाली फनकार नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली मेरे रश्के कमर की, जिसका रीमेक अजय देवगन, इमरान हाशमी और इलियाना डिक्रूज की फिल्म बादशाहो में सुनने को मिला था. इस रीमेक को नुसरत फतेह अली खान के शिष्य और पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान ने गाया था.



1988 में रिलीज हुआ था ओरिजिनल सॉन्ग

साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म बादशाहो के लिए इस गाने को मनोज मुंतशिर ने रिक्रिएट किया था. इसके बोल रजत अरोड़ा ने लिखे थे और तनिष्क बागची ने इसे म्यूजिक दिया था. आपको बता दें, मेरे रश्के कमर एक गजल कव्वाली है, जिसके बोल उर्दू कवि फना बुलंद शहरी ने लिखे थे और उस वक्त इसे नुसरत फतेह अली खान ने गाया और कंपोज किया था. यह गाना पहली बार साल 1988 में गाया था. नुसरत फतेह अली खान इस कव्वाली को अपने भतीजे राहत फतेह अली खान के साथ कई संगीत कार्यक्रमों में गा चुके हैं. यह कव्वाली 17.38 मिनट की है.



बॉलीवुड फिल्मों के लिए गाए गाने

बादशाहो फिल्म से पहले रश्के कमर का एक और रीमेक साल 2013 में रिकॉर्ड हुआ था. यह रीमिक्स सॉन्ग था, जिसमें नुसरत फतेह अली खान की ही आवाज सुनाई दी थी. यह रीमिक्स सॉन्ग 4.53 मिनट का था. इसे ओरिएंटल स्टार एजेंसी और हाई-टेक म्यूजिक लेबल तले तैयार किया गया था. बता दें, नुसरत फतेह अली खान ने कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए गाने गाए हैं. वह इतने मोटे थे कि कहीं आ जा नहीं सकते थे और म्यूजिक कंपोजर ही उनके घर गाना रिकॉर्ड करने जाते थे. उन्होंने फिल्म धड़कन का टाइटल सॉन्ग दूल्हे का सेहरा गाया था, जो आज भी लोगों को पसंद आता है. वह फिल्म पुकार, और प्यार हो गया और कारतूस जैसी हिंदी फिल्मों के लिए गाने गा चुके हैं.