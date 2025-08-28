बासी रोटी खाना पसंद करती थी ये एक्ट्रेस, खूबसूरती ऐसी कहेंगे 'चौदहवीं का चांद'

चौदहवीं का चांद जैसा सदाबहार नगमा बना था वहीदा रहमान पर. उनकी खूबसूरती पर कोई संदेह नहीं है. लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि बॉलीवुड में ऐसी और भी एक्ट्रेस थीं जिनकी खूबसूरती के आगे चौदहवीं का चांद भी फीका ही नजर आता था. ऐसी ही एक एक्ट्रेस थीं मीना कुमारी. जिनके हुस्न पर उस दौर के कई लोग फिदा थे. उन्हें देखकर लगता था कि वो अपनी खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए शायद बहुत खर्चा करती हों. लेकिन ऐसा था नहीं. अपने हुस्न को बरकरार रखने के लिए मीना कुमारी सिर्फ एक नुस्खे को अपनाती थीं.

ये था वो घरेलू नुस्खा

मीना कुमारी की खूबसूरती का राज छुपा था बासी रोटी में. कहा जाता है कि वो रोज बासी रोटी जरूर खाती थीं. इससे जुड़ा एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. जिसमें बताया गया है कि वो रोज बासी रोटी खाती थीं. कमाल अमरोही से शादी के बाद उन्हें किसी दिन बासी रोटी नहीं मिल सकी थी. तब उन्होंने ये सवाल भी किया था कि क्या कमाल अमरोही के घर उन्हें एक बासी रोटी भी नहीं मिलेगी. जिसके बाद ये दिलचस्प फैक्ट वायरल हुआ था कि खूबसूरत बने रहने के लिए मीना कुमारी बासी रोटी खाती हैं. जो उन्हें एक्टिंग के लिए एनर्जी भी देती है.

खूब हुआ था बखेड़ा

पुरानी मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जब मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से बासी रोटी को लेकर सवाल किया था. तब ये मामला मीडिया रिपोर्ट्स में भी खूब उछला था. बता दें कि शादी के कुछ समय बाद ही कमाल अमरोही और मीना कुमारी के रिश्ते तल्ख होने लगे थे. कहा जाता है कि मीना कुमारी, कमाल अमरोही से शादी करने के बाद खुश नहीं रह सकी थीं. इसी बीच उनकी ये खबर वायरल हुई कि मीना कुमारी ने कहा कि क्या उन्हें बासी रोटी भी नहीं मिलेगी. जिस पर उस समय काफी चर्चा भी हुई थी. लेकिन बाद में ये पता चला कि वो आदतन बासी रोटी खाती थीं.