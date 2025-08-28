विज्ञापन

बासी रोटी खाना पसंद करती थी ये एक्ट्रेस, खूबसूरती ऐसी कहेंगे 'चौदहवीं का चांद'

ऐसी ही एक एक्ट्रेस थीं मीना कुमारी. जिनके हुस्न पर उस दौर के कई लोग फिदा थे. उन्हें देखकर लगता था कि वो अपनी खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए शायद बहुत खर्चा करती हों.

Read Time: 3 mins
Share
बासी रोटी खाना पसंद करती थी ये एक्ट्रेस, खूबसूरती ऐसी कहेंगे 'चौदहवीं का चांद'
बासी रोटी खाना पसंद करती थी ये एक्ट्रेस कहेंगे चौदहवीं का चांद
नई दिल्ली:

चौदहवीं का चांद जैसा सदाबहार नगमा बना था वहीदा रहमान पर. उनकी खूबसूरती पर कोई संदेह नहीं है. लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि बॉलीवुड में ऐसी और भी एक्ट्रेस थीं जिनकी खूबसूरती के आगे चौदहवीं का चांद भी फीका ही नजर आता था. ऐसी ही एक एक्ट्रेस थीं मीना कुमारी. जिनके हुस्न पर उस दौर के कई लोग फिदा थे. उन्हें देखकर लगता था कि वो अपनी खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए शायद बहुत खर्चा करती हों. लेकिन ऐसा था नहीं. अपने हुस्न को बरकरार रखने के लिए मीना कुमारी सिर्फ एक नुस्खे को अपनाती थीं.

ये भी पढ़ें: 43 साल की उम्र में अब ऐसी दिखती हैं 'कहीं तो होगा' की कशिश, देखें आमना शरीफ की 10 खूबसूरत तस्वीरें

ये था वो घरेलू नुस्खा
मीना कुमारी की खूबसूरती का राज छुपा था बासी रोटी में. कहा जाता है कि वो रोज बासी रोटी जरूर खाती थीं. इससे जुड़ा एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. जिसमें बताया गया है कि वो रोज बासी रोटी खाती थीं. कमाल अमरोही से शादी के बाद उन्हें किसी दिन बासी रोटी नहीं मिल सकी थी. तब उन्होंने ये सवाल भी किया था कि क्या कमाल अमरोही के घर उन्हें एक बासी रोटी भी नहीं मिलेगी. जिसके बाद ये दिलचस्प फैक्ट वायरल हुआ था कि खूबसूरत बने रहने के लिए मीना कुमारी बासी रोटी खाती हैं. जो उन्हें एक्टिंग के लिए एनर्जी भी देती है.

खूब हुआ था बखेड़ा
पुरानी मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जब मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से बासी रोटी को लेकर सवाल किया था. तब ये मामला मीडिया रिपोर्ट्स में भी खूब उछला था. बता दें कि शादी के कुछ समय बाद ही कमाल अमरोही और मीना कुमारी के रिश्ते तल्ख होने लगे थे. कहा जाता है कि मीना कुमारी, कमाल अमरोही से शादी करने के बाद खुश नहीं रह सकी थीं. इसी बीच उनकी ये खबर वायरल हुई कि मीना कुमारी ने कहा कि क्या उन्हें बासी रोटी भी नहीं मिलेगी. जिस पर उस समय काफी चर्चा भी हुई थी. लेकिन बाद में ये पता चला कि वो आदतन बासी रोटी खाती थीं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Meena Kumari, Actress Meena Kumari, Meena Kumari Beauty Secret, Meena Kumari Beauty, Meena Kumari Diet
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com