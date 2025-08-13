विज्ञापन

मरून कलर सड़िया के ठेठ देसी अंदाज ने उड़ाया गरदा, निरहुआ-आम्रपाली का भोजपुरी सॉन्ग 28 करोड़ के पार

Maroon Color Sadiya: दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे की भोजपुरी फिल्म 'फसल' का भोजपुरी सॉन्ग 'मरून कलर सड़िया' 12 मार्च 2024 को रिलीज हुआ था. यह गाना यूट्यूब पर 28 करोड़ 30 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है.

निरहुआ और आम्रपाली दुबे के मरून कलर सड़िया गाने की धूम
नई दिल्ली:

दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप जोड़ियों में से एक हैं. दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है और ज्यादातर हिट साबित हुई हैं. खास बात ये है कि इस भोजपुरी कपल की फिल्में तो छा ही जाती हैं साथ ही इनके गाने भी लोगों को खूब पसंद आते हैं. निरहुआ और आम्रपाली की एक फिल्म फसल आई थी. इसका गाना 'मरून कलर सड़िया' आज भी वायरल है. इस भोजपुरी गाने को आए एक साल हो चुका है मगर फिर भी इसके व्यूज बढ़ते जा रहे हैं. फैंस को इस जोड़ी का देसी लुक काफी पसंद आया है.

मरून कलर साड़िया गाने की बात करें तो ये यूट्यूब पर छाया रहता है. लोग इस गाने पर आज भी रील्स बनाते रहते हैं. इस गाने के यूट्यूब व्यूज सुनकर आप जरुर चौंक जाएंगे. मरून कलर साड़िया गाने को यूट्यूब पर 28 करोड़ 30 लाख (283 मिलियन) व्यूज मिल चुके हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं. इस गाने को इतना पसंद किया गया कि एक करोड़ से ज्यादा रील्स भी बन चुकी हैं.

इस भोजपुरी गाने में निरहुआ और आम्रपाली दुबे खेत में देसी लुक में रोमांस करते नजर आ रहे हैं. दोनों ने ही बहुत सिंपल से कपड़े पहने हुए हैं. आम्रपाली दुबे जहां सिंपल सी साड़ी में नजर आईं वहीं निरहुआ धोती-कुर्ता और गले में गमछा लिए हुए नजर आ रहे हैं. दोनों ही देसी लुक में बहुत प्यारे लग रहे हैं. हर कोई उनके इस भोजपुरी गाने की तारीफ करते नहीं रुकता है. फैंस इस गाने के वीडियो पर आज भी कमेंट करते रहते हैं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो आम्रपाली और निरहुआ दोनों के पास ही कई प्रोजेक्ट्स हैं. मगर दोनों ने साथ में अभी तक किसी फिल्म की अनाउंसमेंट नहीं की है. वही आम्रपाली की जल्द ही सास बहू और यमराज फिल्म आने वाली है. फिल्म के सेट से वो फोटो शेयर करती रहती हैं.

