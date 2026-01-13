विज्ञापन

Mardaani 3: 'मर्दानी' के सभी विलेन पर भारी पड़ेगी 'मर्दानी 3' की अम्मा, 3 मिनट 16 सेंकड के ट्रेलर में ही कर दी रानी की हालत खराब

Mardaani 3 Trailer: ‘मर्दानी 3’ ट्रेलर: रानी मुखर्जी की शिवानी शिवाजी रॉय के सामने पहली बार महिला विलेन ‘अम्मा’, मल्लिका प्रसाद ने इंटरनेट पर मचाया तहलका.

Read Time: 4 mins
Share
Mardaani 3: 'मर्दानी' के सभी विलेन पर भारी पड़ेगी 'मर्दानी 3' की अम्मा, 3 मिनट 16 सेंकड के ट्रेलर में ही कर दी रानी की हालत खराब
Mardaani 3 Trailer: जानें अम्मा ने कैसे की रानी मुखर्जी की नींद हराम
नई दिल्ली:

यश राज फिल्म्स ने कल मर्दानी 3 का ट्रेलर (Mardaani 3 Trailer) रिलीज किया, जिसने महज कुछ घंटों में सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया. रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) एक बार फिर एसीपी शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में लौटी हैं, लेकिन इस बार उनका सामना एक ऐसी खूंखार महिला विलेन से है, जिसने दर्शकों को डर के साये में डाल दिया है. इस चिलिंग एंटागोनिस्ट का नाम है ‘अम्मा', इस रोल में नजर आ रही हैं मल्लिका प्रसाद. ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर अम्मा वायरल हो गई. मल्लिका प्रसाद (Mallika Prasad) की परफॉर्मेंस को लेकर लोग हैरान हैं. अब मल्लिका का भी इसे लेकर रिएक्शन आ गया है.

यह भी पढ़ें: Mana Shankara Vara Prasad Garu Collection: मकर संक्रांति पर साउथ सुपरस्टार का धमाल

मर्दानी फ्रेंचाइजी हमेशा से अपने ग्रूसम और रियलिस्टिक विलेंस के लिए जानी जाती है. पहले पार्ट में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भयावह हकीकत सामने आई, तो दूसरे में एक सीरियल रेपिस्ट की डिस्टर्बिंग साइकोलॉजी को सामने लाया गया. अब मार्दानी 3 में समाज की एक और काली सच्चाई को बेनकाब किया जा रहा है- बच्चों की किडनैपिंग और बेगर माफिया का जाल. ट्रेलर में दिखाया गया है कि तीन महीनों में 93 छोटी लड़कियां गायब हो गई हैं, और जांच के दौरान शिवानी को पता चलता है कि इसके पीछे ‘अम्मा' का हाथ है. यह केस सिर्फ ट्रैफिकिंग से आगे बढ़कर एक बड़े ऑर्गनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट तक पहुंचता है.

Latest and Breaking News on NDTV

ट्रेलर में रानी मुखर्जी की शिवानी एक बार फिर अपनी बेबाक और बेरहम स्टाइल में जांच करती नजर आती हैं. वे अम्मा से सीधे टक्कर लेती है. एक सीन में शिवानी अम्मा से कहती है, 'मैं वो पुलिस हूं जो तुम जैसे लोगों से कट नहीं लेती, बल्कि तुम्हें काटती है.' यह डायलॉग दर्शकों के बीच खूब वायरल हो रहा है. लेकिन ट्रेलर का असली हीरो (या कहें विलेन) है मल्लिका प्रसाद की अम्मा.

मल्लिका प्रसाद ने कहा, 'ट्रेलर रिलीज होने के बाद अम्मा को लेकर जो एक्साइटमेंट दिख रही है, उससे मैं वाकई हैरान हूं. मर्दानी 3 मेरे करियर का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव रहा है. ऐसे रोल के लिए आपको अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है और खुद से बड़ी सच्चाई के साथ खड़े होना पड़ता है. अम्मा ने मुझे कई तरीकों से चैलेंज किया, और मैं इस प्रोसेस से बहुत एंजॉय कर रही थी.'

Latest and Breaking News on NDTV

मल्लिका ने आगे कहा, 'डायरेक्टर अभिराज मिनावाला का शुक्रिया, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और अपनी विजन के साथ मुझे फ्रीडम दी. अदित्य चोपड़ा और वाईआरएफ का आभार, जिनकी वजह से अम्मा जैसे डीप कैरेक्टर को जीवंत करने का मौका मिला. शानू शर्मा का भी शुक्रिया, जो मुझे यहां तक लाईं. पूरी कास्ट और क्रू का साथ अद्भुत रहा. रानी मुखर्जी फिर से शिवानी के रूप में कमाल कर रही हैं, जो असल जिंदगी की उन बहादुर महिलाओं को आवाज देती हैं जो अकल्पनीय अपराधों से लड़ती हैं.'

Latest and Breaking News on NDTV

मल्लिका ने अम्मा की कॉम्प्लेक्सिटी पर जोर देते हुए कहा, 'यह किरदार समाज के डार्क अंडरवर्ल्ड में रहने वाली महिला की जटिलताओं को एक्सप्लोर करने का मौका देता है. स्क्रिप्ट और अभिराज ने इसे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रखा, बल्कि डेप्थ और डाइमेंशन दी. ट्रेलर को मिला रिस्पॉन्स ओवरवेल्मिंग है. मैं हर उस मैसेज, रिएक्शन और एनर्जी का शुक्रगुजार हूं जो दर्शक दे रहे हैं. 30 जनवरी को सिनेमाघरों में अम्मा की दुनिया में कदम रखिए, वह जैसी दिखती है, वैसी नहीं है… और यही उसकी ताकत है.'

अभिराज मिनावाला निर्देशित और अदित्य चोपड़ा द्वारा प्रोड्यूस की गई मर्दानी 3 में रानी मुखर्जी के अलावा जानकी बोदीवाला भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. 'मर्दानी 3' 30 जनवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज हो रही है. ट्रेलर देखकर साफ है कि शिवानी और अम्मा का क्लैश दिलचस्प होने जा रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mardaani 3 Trailer, Rani Mukerji, Who Is Mallika Prasad
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com