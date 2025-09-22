Mardaani 3: हाथ में पिस्तौल, बुलंद इरादों संग दिल्ली पहुंची शिवानी, नवरात्रि के पहले दिन रानी मुखर्जी का फैन्स को सरप्राइज

यश राज फिल्म्स ने नवरात्रि की शुभ शुरुआत को खास बनाते हुए मर्दानी 3 का नया पोस्टर (Mardaani 3 New Poster) जारी किया. यह पोस्टर अच्छाई और बुराई के बीच होने वाले महायुद्ध की तैयारी को दर्शाता है. रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) एक बार फिर से अपने पसंद किए गए किरदार साहसी पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में वापसी कर रही हैं. पोस्टर के साथ ‘ऐगिरी नंदिनी' के शक्तिशाली मंत्र उच्चारण को जोड़ा गया है, जो मां दुर्गा की उस शक्ति का उत्सव है जब उन्होंने महिषासुर का वध किया था. यह संकेत देता है कि शिवानी को एक मुश्किल केस सुलझाने और न्याय दिलाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए पूरी दृढ़ता की आवश्यकता होगी.

मर्दानी सीरीज लगातार अपने सशक्त कथानक से दर्शकों का दिल जीतती रही है. यह समाज को आईना दिखाने वाले कड़े संदेश देती है, जो सबको यह स्वीकारने पर मजबूर करती है कि हमारे देश में हर दिन कितने घिनौने अपराध घटते हैं. 2014 की मर्दानी और 2019 की मर्दानी 2 की भारी सफलता के बाद, तीसरा अध्याय और भी ज्यादा डार्क और कड़ा होने का वादा करता है, ताकि दर्शकों को थियेटर में एक रोमांचक और सीट से बाँधे रखने वाला अनुभव मिले.

रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 के पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा गया है, 'नवरात्रि के पहले दिन, बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जा रहा है. रानी मुखरे्जी एक बार फिर टॉप कॉप शिवानी शिवाजी रॉय के तौर पर लौट रही हैं और अपने करियर का सबसे मुश्कि केस सॉल्व करती नजर आएंगी. मर्दानी 27 फरवरी 2026 से सिनेमाघरों में रिलीज होगी.'

रानी मुखर्जी की इस प्रतिष्ठित महिला-पुलिस फ्रेंचाइजी के तीसरे भाग का निर्देशन अभिराज मिनावाला ने किया है और इसे आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म 27 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसके पहले दोनों पार्ट में रानी मुखर्जी का अंदाज और फिल्म की कहानी दोनों को ही खूब पसंद किया गया था.