30 करोड़ के बजट में कमाए 100 करोड़ से ज्यादा, कहलाई 2024 की मोस्ट वॉयलेंट फिल्म, अब आ रहा है पार्ट 2!

आजकल बॉक्स ऑफिस में महंगे बजट में बनी फिल्मों की भरमार है, जिसका प्रमोशन तो जोर शोर से होता है. लेकिन फिल्म अपने बजट की कमाई वसूलने में भी हार जाती है. लेकिन दिसंबर 2024 में आई इस 30 करोड़ के लो बजट की फिल्म ने जहां 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया तो वहीं 2024 की सबसे वॉयलेंट फिल्म का खिताब भी अपने नाम किया. हाल कुछ ऐसा बन गया कि लोग फिल्म के दूसरे पार्ट की चर्चा करने लगे. वहीं अब कहा जा रहा है कि मेकर्स ने भी इस पार्ट 2 के बारे में सोचना शुरू कर दिया ह.

यह फिल्म है मार्को, जिसमें उन्नी मुकुंदन नजर आए थे. वहीं दिसंबर 2024 में अपने इफेक्ट बॉक्स ऑफिस पर दिखाया था. तेलुगू, हिंदी और तमिल भाषा में रिलीज हुई इस फिल्म में इंटेंस और वॉयलेंट सीन्स ने फैंस का दिल जीत लिया, जिसके चलते रीमेक की अफवाहें उड़ीं. लेकिन अब तेलुगू 123 डॉट कॉम में कंफर्म हो किया गया है कि सीक्वल पर काम चल रहा है. उसके मुताबिक ग्रैंड प्रोडक्शन के साथ ओरिजनल फिल्म के सक्सेस से भी ज्यादा सीक्वल को फेमस करने पर काम चल रही है.

इतना ही नहीं मार्को एक्टर उन्नी मुकुंदन हाल ही में मॉलीवुड सुपरस्टार मोहनलाल से मिले थे, जिसके चलते उनके फिल्म का हिस्सा होने की खबरे सामने आई हैं. लेकिन अगर ऐसा होता है तो मार्को का सीक्वल मलयालम सिनेमा की सबसे ज्यादा सबसे अधिक प्रतीक्षित फ़िल्मों में से एक होगा.

गौरतलब है कि हनीफ अडेनी द्वारा निर्देशित मार्को में उन्नी मुकुंदन लीड रोल में हैं. फिल्म का बजट 30 करोड़ का था. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 102.55 करोड़ की कमाई दुनिया भर में हासिल की. वहीं भारत में आंकड़ा 60.27 करोड़ रहा है.