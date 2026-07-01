मराठी थियेटर लीजेंड विजया मेहता का निधन, 91 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

मराठी थियेटर की अहम आवाजों में से एक सीनियर थियेटर डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर विजया मेहता का मंगलवार रात, 30 जून को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. वह 91 साल की थीं. मेहता का निधन रात करीब 10 बजे उनके घर पर हुआ. वह थियेटर, पैरेलल सिनेमा और परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक शानदार विरासत छोड़ गईं. थियेटर की दुनिया में प्यार से "बाई" कही जाने वाली मेहता को भारतीय थियेटर में एक अग्रणी हस्ती माना जाता था. उन्होंने कई पीढ़ियों के एक्टर्स और डायरेक्टर्स को गाइड किया. उनके निधन की पुष्टि करते हुए, एक्टर विजय केनकरे, जिन्होंने कई सालों तक उनके साथ काम किया था, ने कहा कि यह उनके लिए बहुत पर्सनल लॉस है.

केनकरे ने PTI को बताया, "उनका निधन रात करीब 9:30-10 बजे हुआ. मुझे उनकी बेटी से उनके निधन के बारे में पता चला. यह एक पर्सनल लॉस है. वह मेरी गुरु रही हैं." केनकरे ने 1990 के दशक में उनके टेलीविजन सीरियल 'लाइफलाइन' में मुख्य असिस्टेंट के तौर पर काम किया था.

4 नवंबर, 1934 को बड़ौदा (अब वडोदरा), गुजरात में जन्मीं विजया जयवंत (विजया मेहता) ने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और मशहूर थियेटर हस्तियों इब्राहिम अल्काजी और आदि मर्जबान से ट्रेनिंग ली. 1960 के दशक में उन्होंने नाटककार विजय तेंदुलकर और एक्टर्स श्रीराम लागू और अरविंद देशपांडे के साथ मिलकर मुंबई स्थित थियेटर ग्रुप 'रंगायन' की शुरुआत की.

उनके सबसे मशहूर प्रोडक्शन्स में से एक था सी.टी. खानोलकर के नाटक 'एक शून्य बाजीराव' का उनका रूपांतरण, जिसे समकालीन भारतीय थियेटर में एक मील का पत्थर माना जाता है. उन्होंने 'अजब न्याय वर्तुळाचा' के जरिए मराठी दर्शकों को बर्टोल्ट ब्रेख्त से भी परिचित कराया, जो 'द कॉकेशियन चॉक सर्कल' का रूपांतरण था. 'बैरिस्टर', 'शकुंतल', 'हमीदाबाईची कोठी' और 'मदर' जैसे उनके प्रोडक्शन्स को उनकी कलात्मक सोच और नए तरह के मंचन के लिए सराहा गया. उनका काम कई भारत-जर्मन थियेटर सहयोगों के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी फैला.

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हालांकि थियेटर उनके करियर का मुख्य हिस्सा रहा, लेकिन मेहता ने भारतीय पैरेलल सिनेमा पर भी गहरी छाप छोड़ी. एक एक्टर के तौर पर, वह 'कलयुग' और 'पार्टी' जैसी मशहूर फिल्मों में नजर आईं. 'पार्टी' में उनकी परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा सराहा गया. एक फिल्ममेकर के तौर पर, उन्होंने 'राव साहब' (1986) और 'पेस्तोनजी' (1988) को डायरेक्ट किया, जिन्हें भारत के पैरेलल सिनेमा आंदोलन में अहम काम माना जाता है.

छह दशकों से ज्यादा लंबे करियर में, मेहता को थियेटर और सिनेमा में उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले. उन्हें 1975 में डायरेक्शन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1986 में पद्म श्री, 'राव साहब' के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 'पार्टी' के लिए एशिया पैसिफिक फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार और 2012 में संगीत नाटक अकादमी टैगोर रत्न से सम्मानित किया गया. उन्हें META लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था.