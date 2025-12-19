विज्ञापन

आर्यन खान की इस बात से द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के शूट पर सहमत नहीं थे मनोज पाहवा, बोले- इतना बद्तमीज आदमी

एक्टर मनोज पाहवा ने बताया कि वह आर्यन खान से सहमत नहीं थे और द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में गाली देने से झिझक रहे थे. 

आर्यन खान के बारे में मनोज पाहवा ने कही ये बात
नई दिल्ली:

फेमस एक्टर मनोज पाहवा ने हाल ही में द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की शूटिंग के दौरान आर्यन खान से असहमत होने की बात कही. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि नेटफ्लिक्स की पॉपुलर सीरीज, जिससे आर्यन खान ने डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था. उसमें मनोज पाहवा ने लक्ष्य के अंकल का किरदार निभाया था. वहीं उन्होंने यूट्यूब चैनल खाने में क्या है में बताया कि वह गाली का इस्तेमाल करने से झिझक रहे थे. इसका जिक्र उन्होंने आर्यन खान से भी किया था. लेकिन डायरेक्टर ने उन्हें मना लिया. 

आर्यन खान की बात से सहमत नहीं थे मनोज पाहवा

मनोज पाहवा ने कहा कि कुछ सीन में वह आर्यन खान से सहमत नहीं थे. उन्होंने कहा, मैं बोला इतनी गाली वाली यार, मतलब मेरे को थोड़ी सी... इतना बद्तमीज आदमी. वहीं एक्टर ने बताया कि वह शाहरुख खान के लिए घंटे का बादशाह डायलॉग के लिए भी तैयार नहीं थे. लेकिन आर्यन खान ने उन्हें इसके लिए राजी किया. 

शाहरुख खान के डायलॉग पर आर्यन खान ने मनाया

एक्टर ने कहा, शाहरुख खान सर को बोला घंटे का बादशाह, मैंने बोला ऐसे थोड़ी यार. उन्होंने कहा, डैड (शाहरुख खान) ने स्क्रिप्ट पढ़ी है. आपके मुंह से गाली बड़ी अच्छी लगती है. डैड ने बोला है ये रखना जरुर. 

द बैड्स ऑफ बॉवीवुड की बात करें तो सीरीज को आर्यन खान ने डायरेक्ट किया था. जबकि बॉबी देओल, लक्ष्य , सहर बाम्बा, मनोज पाहवा, मोना सिंह , मनीष चौधरी, राघव जुयाल, आन्या सिंह, रजत बेदी अहम किरदार में नजर आए थे. जबकि सलमान खान, शाहरुख खान, करण जौहर, बादशाह और कई बॉलीवुड सितारों का कैमियो देखने को मिला ता. सीरीज 18 सितंबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई थी. 
 


 

