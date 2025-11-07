विज्ञापन

पिता नहीं शारिब हाशमी की फैन हैं मनोज बाजपेयी की बेटी, सुनाया ऐसा किस्सा हंस पड़े सभी

मुंबई में फैमिली मैन सीजन 3 का ट्रेलर लॉन्च हुआ, जहां सीरीज की पूरी कास्ट मौजूद थी. जैसे ही सवाल-जवाब का दौर शुरू हुआ, मनोज बाजपेयी से पूछा गया कि जब उनकी बेटी को यह पता चला कि उनके पिता अभिनेता हैं, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी.

नई दिल्ली:

मुंबई में फैमिली मैन सीजन 3 का ट्रेलर लॉन्च हुआ, जहां सीरीज की पूरी कास्ट मौजूद थी. जैसे ही सवाल-जवाब का दौर शुरू हुआ, मनोज बाजपेयी से पूछा गया कि जब उनकी बेटी को यह पता चला कि उनके पिता अभिनेता हैं, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी. मनोज मुस्कराते हुए बोले, “मेरी बेटी को तो बचपन से पता है कि मैं एक अभिनेता हूं. तो क्या बोलूं? मतलब, आप जानते हैं, शूटिंग पर जाना मेरे लिए जैसे सामान्य है, वैसे ही उसके लिए भी था. पापा को काम पर जाते हुए, शूटिंग से लौटते हुए वो हमेशा देखती थी. उसे इस पर गर्व भी है और वो मेरे काम की बहुत इज्जत करती है. वो जो कुछ भी देखती है, उसकी तारीफ करती है. वह फैमिली मैन की बहुत बड़ी फैन है और…शारिब हाशमी की तो मुझसे भी ज्यादा फैन है!”

इतना कहते ही सब हंस पड़े. तभी जयदीप अहलावत ने मुस्कराते हुए मनोज से कहा- “अरे वो वाला किस्सा बताइए न, जब शारिब आपके घर आए थे, आपकी बेटी ने क्या किया था!” इस पर मनोज ने हँसते हुए कहा, “हां, वो तो बड़ा मजेदार वाक़या है. पहले सीजन के बाद उसने पूरी सीरीज देखी. मैंने उससे पूछा- ‘तुम्हें कैसी लगी?'  तो उसने कहा- ‘बहुत अच्छी लगी, पापा. मुझे लगा अब उसे सच में समझ में आ गया कि उसके पापा क्या करते हैं.

फिर एक-दो दिन बाद की बात है. वो खिड़की पर खड़ी थी और अचानक जोर से चिल्लाने लगी, ‘पापा, पापा, यहां आओ! मैं भागकर गया तो देखा वो गेट की तरफ इशारा करते हुए चिल्ला रही थी. ‘पापा, जेके यहां आया है! जेके इज हेयर! जेके इज हेयर!'. दर्शकों को बता दें कि ‘जेके' दरअसल शारिब हाशमी का किरदार है, जो वेब सीरीज फ़ैमिली मैन में मनोज बाजपेयी के दोस्त और सहकर्मी का रोल निभाते हैं. फैमिली मैन सीजन 3 की कास्ट में इस बार और भी नाम जुड़े हैं. इस सीजन में नकारात्मक किरदार में नजर आएँगी निमृत कौर, वहीं जयदीप अहलावत भी इस बार एक अहम भूमिका निभा रहे हैं.

