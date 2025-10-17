मनोज बाजपेयी लड़ेंगे चुनाव? वायरल वीडियो पर तोड़ी चुप्पी, बोले- किसी पार्टी से लेना देना नहीं

बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नए रंग सामने आ रहे हैं. वहीं नए नए उम्मीदवारों का नाम सामने आ रहा है. लेकिन हाल ही में एक्टर मनोज बाजपेयी का नाम सामने आया, जिसके चलते कहा जा रहा है कि वह बिहार चुनावों में हिस्सा लेंगे. हालांकि अब पद्मश्री पुरस्कार विजेता एक्टर मनोज बाजपेयी ने इस खबरों पर चुप्पी तोड़ी है और हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल की आईटी शाखा द्वारा छेड़छाड़ किए गए एक चुनाव प्रचार वीडियो की आलोचना की है.

चार बार नेशनल अवॉर्ड विनर एक्टर ने चुनावी लाभ और मतदाताओं को लुभाने के लिए उनकी सहमति के बिना उनके व्यक्तित्व और छवि का गैरकानूनी रूप से इस्तेमाल करने के लिए वीडियो बनाने वालों की आलोचना की है. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) पर, अब हटाए जा चुके छेड़छाड़ किए गए वीडियो को शेयर किया, जिसका उद्देश्य मतदाताओं को राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में लुभाना था.

I would like to publicly state that I have no association or allegiance with any political party. The video being circulated is a fake, patched-up edit of an ad I did for @PrimeVideoIN. I sincerely appeal to everyone sharing it to stop spreading such distorted content and urge… https://t.co/teeCJLhgvI — manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) October 16, 2025

मनोज द्वारा एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए शूट किए गए वीडियो के अनैतिक उपयोग के लिए पार्टी की आलोचना करते हुए, एक्टर ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के मूल ट्वीट का हवाला देते हुए एक लंबा नोट लिखा. उन्होंने लिखा, "मैं सार्वजनिक रूप से यह बताना चाहता हूं कि मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध या निष्ठा नहीं है. प्रसारित किया जा रहा वीडियो @PrimeVideoIN के लिए मेरे द्वारा किए गए एक विज्ञापन का एक नकली, संपादित संस्करण है. मैं इसे शेयर करने वाले सभी लोगों से ईमानदारी से अपील करता हूं कि वे इस तरह की विकृत सामग्री को फैलाना बंद करें और लोगों से आग्रह करता हूं कि वे ऐसी भ्रामक सामग्री से न जुड़ें और न ही उसे प्रोत्साहित करें."

गौरतलब है कि इससे पहले गुरुवार को, तेजस्वी यादव ने खेसारी लाल यादव और उनकी पत्नी चंदा देवी को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) में शामिल किया है, जिसके चलते वह चर्चा में हैं. जबकि हाल ही में पवन सिंह ने हाल ही में एनडीए में वापसी की है.

बता दें कि बिहार में आगामी चुनाव 18वीं विधानसभा के लिए है और 243 सीटों पर लड़ा जाएगा. 6 नवंबर 2025 और 11 नवंबर 2025 को चुनाव दो चरणों में होंगे. पहले चरण में 121 निर्वाचन क्षेत्र और दूसरे चरण में 122 निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं. बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम 14 नवंबर, 2025 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर घोषित किए जाने हैं.