मनीषा कोइराला की यंग डेज की 10 तस्वीरें, 7वीं फोटो देख कहेंगे- यूं ही नहीं नेपाली राजकुमारी की मासूमियत पर मर मिटे फैंस...

'इलू इलू क्या है, ये इलू-इलू' अगर आपने यह गाना सुना है तो आप यह भी जानते होंगे यह फिल्म सौदागर का गाना है, जो आज भी बहुत पॉपुलर है. इस गाने में एक्ट्रेस मनीषा कोइराला, दिलीप कुमार और राज कुमार भी नजर आए थे. मनीषा की यह बॉलीवुड डेब्यू फिल्म थी, जो 1991 में रिलीज हुई थी. मनीषा अपने टाइम में बहुत खूबसूरत थीं और उनका बॉलीवुड करियर हिट रहा है. चलिए देखते हैं मनीषा कोइराला के जवानी के दिनों की खूबसूरत तस्वीरें...

साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म सौदागर में मनीषा कोइराला महज 21 साल की थीं और हर कोई इस नई एक्ट्रेस की खूबसूरती का दिवाना हो गया था. एक्ट्रेस ने अपनी डेब्यू फिल्म से ही धमाका मचा दिया था.





डेब्यू फिल्म के बाद मनीषा ने बॉलीवुड में लंबी पारी खेली और कई हिट फिल्मों में काम किया. इसमें यलगार,1942: ए लव स्टोरी, क्रिमिनल, बॉम्बे, खामोशी: द म्यूजिकल और बॉबी देओल संग गुप्त शामिल हैं.



मनीषा उन एक्ट्रेस में शुमार हैं, जो बॉलीवुड के तीनों खान शाहरुख, सलमान और आमिर खान सभी के साथ सुपरहिट फिल्में दे चुकी हैं. मनीषा ने पहले आमिर, सलमान और फिर शाहरुख के साथ फिल्म की थी.





मनीषा साल बीते तीन दशक से भी ज्यादा समय से बॉलीवुड में एक्टिव हैं और हिंदी के साथ-साथ तमिल और नेपाली फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं. मनीषा नेपाल की रहने वाली हैं और नेपाली फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं.





मनीषा अभी तक अपने तीन दशक के फिल्मी करियर में 80 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं. एक्ट्रेस को पिछली बार फिल्म शहजादा (2023) में देखा गया था. वहीं, देश की सबसे बड़ी सीरीज हीरा मंडी- द डायमंड बाजार (2024) में दिखी थीं.



मनीषा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 2010 में बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी रचाई थी और साल 2012 में उनका तलाक हो गया. 2012 से मनीषा सिंगल हैं और उनकी कोई औलाद भी नहीं है.





मनीषा ने तलाक के बाद खुलासा किया था कि उनका पति ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था. शादी के बाद उनकी जिंदगी आसान नहीं रह गई थी, क्योंकि वह कैंसर सर्वाइवर हैं.





मनीषा उस फैमिली से है, जहां से नेपाल को कई प्रधानमंत्री मिले हैं. एक्ट्रेस के दादा बिस्वेस्वर प्रसाद कोइराला और परदादा गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं.





मनीषा ने नेपाल में हाल ही में हुए जेन-जी आंदोलन पर बोला था. एक्ट्रेस ने इस आंदोलन के लिए युवाओं का सपोर्ट किया था. मनीषा ने इस आंदोलन से खून से सना एक जूता भी शेयर किया था.

मनीषा ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, 'नेपाल के लिए यह एक काला दिन है, जब लोगों की आवाज, भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश और न्याय की मांग का जवाब गोलियों से दिया जाता है'.



