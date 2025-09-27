विज्ञापन

मनीषा कोइराला की यंग डेज की 10 तस्वीरें, 7वीं फोटो देख कहेंगे- यूं ही नहीं नेपाली राजकुमारी की मासूमियत पर मर मिटे फैंस...

साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म सौदागर में मनीषा कोइराला महज 21 साल की थीं और हर कोई इस नई एक्ट्रेस की खूबसूरती का दिवाना हो गया था.

Read Time: 3 mins
Share
मनीषा कोइराला की यंग डेज की 10 तस्वीरें, 7वीं फोटो देख कहेंगे- यूं ही नहीं नेपाली राजकुमारी की मासूमियत पर मर मिटे फैंस...
मनीषा कोइराला के शुरुआती दिनों की 10 फोटो
नई दिल्ली:

'इलू इलू क्या है, ये इलू-इलू' अगर आपने यह गाना सुना है तो आप यह भी जानते होंगे यह फिल्म सौदागर का गाना है, जो आज भी बहुत पॉपुलर है. इस गाने में एक्ट्रेस मनीषा कोइराला, दिलीप कुमार और राज कुमार भी नजर आए थे. मनीषा की यह बॉलीवुड डेब्यू फिल्म थी, जो 1991 में रिलीज हुई थी. मनीषा अपने टाइम में बहुत खूबसूरत थीं और उनका बॉलीवुड करियर हिट रहा है. चलिए देखते हैं मनीषा कोइराला के जवानी के दिनों की खूबसूरत तस्वीरें...

Latest and Breaking News on NDTV

साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म सौदागर में मनीषा कोइराला महज 21 साल की थीं और हर कोई इस नई एक्ट्रेस की खूबसूरती का दिवाना हो गया था. एक्ट्रेस ने अपनी डेब्यू फिल्म से ही धमाका मचा दिया था.

Latest and Breaking News on NDTV



डेब्यू फिल्म के बाद मनीषा ने बॉलीवुड में लंबी पारी खेली और कई हिट फिल्मों में काम किया. इसमें यलगार,1942: ए लव स्टोरी, क्रिमिनल, बॉम्बे, खामोशी: द म्यूजिकल और बॉबी देओल संग गुप्त शामिल हैं.

Latest and Breaking News on NDTV


मनीषा उन एक्ट्रेस में शुमार हैं, जो बॉलीवुड के तीनों खान शाहरुख, सलमान और आमिर खान सभी के साथ सुपरहिट फिल्में दे चुकी हैं. मनीषा ने पहले आमिर, सलमान और फिर शाहरुख के साथ फिल्म की थी.

Latest and Breaking News on NDTV



मनीषा साल बीते तीन दशक से भी ज्यादा समय से बॉलीवुड में एक्टिव हैं और हिंदी के साथ-साथ तमिल और नेपाली फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं. मनीषा नेपाल की रहने वाली हैं और नेपाली फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं.

Latest and Breaking News on NDTV



मनीषा अभी तक अपने तीन दशक के फिल्मी करियर में 80 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं. एक्ट्रेस को पिछली बार फिल्म शहजादा (2023) में देखा गया था. वहीं, देश की सबसे बड़ी सीरीज हीरा मंडी- द डायमंड बाजार (2024) में दिखी थीं.

Latest and Breaking News on NDTV


मनीषा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 2010 में बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी रचाई थी और साल 2012 में उनका तलाक हो गया. 2012 से मनीषा सिंगल हैं और उनकी कोई औलाद भी नहीं है.

Latest and Breaking News on NDTV



मनीषा ने तलाक के बाद खुलासा किया था कि उनका पति ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था. शादी के बाद उनकी जिंदगी आसान नहीं रह गई थी, क्योंकि वह कैंसर सर्वाइवर हैं.

Latest and Breaking News on NDTV



मनीषा उस फैमिली से है, जहां से नेपाल को कई प्रधानमंत्री मिले हैं. एक्ट्रेस के दादा बिस्वेस्वर प्रसाद कोइराला और परदादा गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं.

Latest and Breaking News on NDTV



मनीषा ने नेपाल में हाल ही में हुए जेन-जी आंदोलन पर बोला था. एक्ट्रेस ने इस आंदोलन के लिए युवाओं का सपोर्ट किया था. मनीषा ने इस आंदोलन से खून से सना एक जूता भी शेयर किया था.

Latest and Breaking News on NDTV

मनीषा ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, 'नेपाल के लिए यह एक काला दिन है, जब लोगों की आवाज, भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश और न्याय की मांग का जवाब गोलियों से दिया जाता है'.


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Manisha Koirala, Manisha Koirala Photos, Manisha Koirala Films, Manisha Koirala Personal Life, Manisha Koirala 50 Glamorous
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com