विज्ञापन

51 साल की मलाइका अरोड़ा के एक्स पति की 10 तस्वीरें, बड़े फिल्मी घराने की बनीं बहू, 18 साल चला रिश्ता

मलाइका अरोड़ा और उनके एक्स पति की मुलाकात 1993 में एक कॉफी ब्रांड के ऐड शूट के दौरान हुई थी जिसके बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदली और फिर शादी तक पहुंची.

Read Time: 2 mins
Share
51 साल की मलाइका अरोड़ा के एक्स पति की 10 तस्वीरें, बड़े फिल्मी घराने की बनीं बहू, 18 साल चला रिश्ता
मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान बॉलीवुड के चर्चित कपल में से एक थे
नई दिल्ली:

मलाइका अरोड़ा, बॉलीवुड की एक जानी-मानी एक्ट्रेस और फिटनेस आइकन हैं. वे अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं. उनकी शादी और तलाक की कहानी भी सुर्खियों का हिस्सा रही है. मलाइका ने 1998 में एक्टर-फिल्म मेकर अरबाज खान से शादी की थी. यह जोड़ी उस समय बॉलीवुड की चर्चित जोड़ियों में से एक थी. दोनों की मुलाकात 1993 में एक कॉफी ब्रांड के ऐड शूट के दौरान हुई थी जिसके बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदली और फिर शादी तक पहुंची.

मलाइका और अरबाज का एक बेटा अरहान खान, 2002 में पैदा हुआ. हालांकि 18 साल की शादी के बाद, 2016 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया और 2017 में उनका तलाक हो गया. तलाक के बाद मलाइका और अरबाज ने अपने बेटे की को-पैरेंटिंग की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. मलाइका ने एक इंटरव्यू में कहा कि को-पैरेंटिंग आसान नहीं है लेकिन समय के साथ उन्होंने और अरबाज ने एक बैलेंस बना लिया.

तलाक के बाद अरबाज ने 2023 में शूरा खान से दूसरी शादी कर ली, जो अब उनके पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं. वहीं मलाइका ने एक्टर अर्जुन कपूर के साथ रिश्ते की शुरुआत की जो 2018 से 2024 तक चला. अर्जुन ने सिंघम अगेन के एक इवेंट में रिश्ता खत्म होने की बात कनफर्म की थी.

फिलहाल मलाइका सिंगल हैं और अपनी फिटनेस, करियर और बेटे के साथ समय बिताने पर ध्यान दे रही हैं. उनकी जिंदगी इंस्पिरेशन देती है कि चुनौतियों के बावजूद पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ा जा सकता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Malaika Arora, Malaika Arora Instagram, Malaika Arora Husband, Malaika Arora Ex Husband, Malaika Arora Age, Malaika Arora Boy Friend, Malaika Arora Arbaaz Khan, Malaika Arora Arjun Kapoor, Malaika Arora Arbaaz Khan Son, Arhaan Khan, Arhaan Khan Photos, Arbaaz Khan, Arbaaz Khan Wife, Arbaaz Khan Sshura Khan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com