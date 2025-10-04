विज्ञापन

उस एक्ट्रेस की 8 तस्वीरें, जो प्लेन हाईजैक का हुई थीं शिकार, धर्मेंद्र के साथ हिट थी जोड़ी, पर बेटी हुई फ्लॉप

एक ऐसी एक्ट्रेस जो चुलबुली हसीना थी तो संजीदा युवती के किरदार में भी पसंद की गई. खासतौर से धर्मेंद्र के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी. यह दिग्गज एक्ट्रेस एक प्लेन हाईजैक का शिकार भी हुईं थीं.

बॉलीवुड में गुजरे जमाने की अदाकाराओं को याद करें तो एक अलग ही तस्वीर जेहन में आएगी. ऊंचा सा जूड़ा, आखों के बाहर तक निकला तीखा सा काजल और टाइट सूट या करीने से पहनी गई साड़ी. अधिकांश एक्ट्रेस इस स्टाइल के साथ अपनी पहचान बना रही थीं. उनके सबके बीच एक अनकंवेंशनल लुक वाली हसीना भी बॉलीवुड पर छाई हुई थी, जिसका नाम था माला सिन्हा. एक ऐसी एक्ट्रेस, जो चुलबुली हसीना थी तो संजीदा युवती के किरदार में भी पसंद की गई. खासतौर से धर्मेंद्र के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी. अपनी एक्टिंग के साथ साथ माला सिन्हा नेपाल के एक प्लेन हाईजैक का शिकार भी हुईं थीं.

साल 1973 में नेपाल की रॉयल नेपाल एयरलाइंस का एक प्लेन हाईजैक हुआ था और उसमें 19 यात्रियों के साथ माला सिन्हा भी सवार थीं. उस वक्त की सबसे बड़ी खबरों में ये मामला शामिल रहा.

विमान में बिराटनगर के बैंकों से 30 लाख रुपये ले जाए जा रहे थे. जिन्हें हथियारों के लिए जुटाया गया. बताया जाता है कि इन्हीं रुपयों की खातिर प्लेन हाईजैक हुआ था.

इस घटना के बाद माला सिन्हा का रिश्ता नेपाल से और भी गहरा हो गया था. माला सिन्हा की शादी नेपाली एक्टर चिदंबर प्रसाद लोहानी से हुई थी.

दोनों की मुलाकात फिल्म मैतीघर की शूटिंग के दौरान हुई और यहीं से उनका रिश्ता जीवन भर का बन गया. माला सिन्हा की एक बेटी हैं, जिनका नाम प्रतिभा सिन्हा है. प्रतिभा ने भी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें मां की तरह लोकप्रियता हासिल नहीं हुई. 

बता दें कि माला सिन्हा ने 1952 में बंगाली फिल्म रोशनारा से डेब्यू किया. मुंबई आईं तो एक्ट्रेस गीता बाली ने उन्हें डायरेक्टर किदार शर्मा से मिलवाया, जिन्होंने उन्हें पहली हिंदी फिल्म दी.

प्यासा (1957) और धूल का फूल (1959) ने उन्हें स्टार बना दिया. 1960-70 के दशक में उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. माला सिन्हा अपने टाइम की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से भी एक थीं.

धर्मेंद्र के साथ माला सिन्हा की जोड़ी काफी पसंद की गई. आंखें और अनपढ़ दोनों की यादगार मूवीज में से एक हैं.
उन्हें महिला प्रधान फिल्मों की मशालची और डेरिंग दिवा भी कहा गया, क्योंकि उनके रोल बहुत स्ट्रॉन्ग और हटके होते थे.

उस दौर में माला सिन्हा इतनी बड़ी स्टार बन चुकी थीं कि उनका नाम क्रेडिट्स में कई बार हीरोज से भी पहले आता था. गुरुदत्त, राज कपूर, देवानंद जैसे कुछ हीरोज छोड़ दें तो 1960 की कई फिल्मों में उनका नाम पहले नजर आएगा.
 

