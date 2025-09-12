हिंदी सिनेमा की वो दिग्गज एक्ट्रेस, जो नेपाल प्लेन हाईजैक का हुई थी शिकार, सुशीला कार्की के पति का था गेम प्लान

नेपाल में तख्तापलट इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा में है. इस बीच सबसे ज्यादा नाम सुशीला कार्की का चर्चित हो रहा है. सुशीला का नाम उस वक्त सामने आया है, जब नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली गायब हैं. सुशीला 11 जुलाई 2016 को नेपाल की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थीं और अपने कार्यकाल के एक साल में ही कई अहम फैसले सुनाए थे. अपने फैसलों से वह देशभर में छा गई थीं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सुशीला उस शख्स की पत्नी हैं, जो 1973 में हुए प्लेन हाईजैक में शामिल थे और इस प्लेन में हिंदी सिनेमा की खूबसूरत एक्ट्रेस माला सिन्हा भी थी.



नेपाल प्लेन हाईजैक में फंसी थी माला सिन्हा



नेपाल में 1973 में रॉयल नेपाल एयरलाइंस का विमान बिराटनगर से काठमांडू जा रहा था, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले ही विमान हाईजैक हो गया. प्लेन हाईजैक के पीछे कोई आतंकी संगठन नहीं, बल्कि सुशीला कार्की के पति दुर्गा प्रसाद सुबेदी थे. इस प्लेन में 19 यात्री सवार थे, जिसमें एक्ट्रेस माला सिन्हा भी थी. इस हाईजैकिंग से भारत में भी सनसनी फैल गई थी. प्लेन हाईजैक का कारण पैसा था.

दरअसल, इस प्लेन में बिराटनगर के बैंकों से 30 लाख रुपये ले जाए जा रहे थे. तत्कालीन पीएम गिरिजा प्रसाद कोइराला के नेतृत्व में यह प्लेन हाईजैक हुआ था. वो नेपाल में राजशाही के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के लिए पैसा जमा कर रहे थे.



क्या है माला सिन्हा का नेपाल कनेक्शन?

इस विमान को बिहार के फोर्बेस्गंज में लैंड किया गया और फिर इन पैसों को कार में रखकर दार्जिलिंग ले जाया गया. इस मामले में सुबेदी और कई अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया और 1975 में लगी इमरजेंसी के दौरान रिहा कर दिया गया था. बात करें माला सिन्हा की तो आज वह 88 साल की हैं. उनके पति चिदंबर प्रसाद लोहानी एक नेपाली एक्टर थे. रिपोर्ट्स की मानें तो माला सिन्हा और चिदंबर ने फिल्म मैतीघर में साथ में काम किया और इसी दौरान के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थीं. चिदंबर का निधन 2024 में 86 साल की उम्र में काठमांडू में हुआ था.



