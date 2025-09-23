विज्ञापन

मकड़ी फिल्म की चुन्नी की 10 नई फोटो, कभी रेड में पुलिस ने था दबोचा, नौवीं देख बोलेंगे- अब ये मासूम नहीं रही

श्वेता बसु प्रसाद को फिल्म इंडस्ट्री में 23 साल हो चुके हैं और आज भी फिल्में कर रहे हैं. हालांकि श्वेता का लुक अब बहुत बदल चुका है. मकड़ी फिल्म में मासूम सी दिखने वाली बच्ची अब ग्लैमरस एक्ट्रेस बन गई है

'मकड़ी' फिल्म की चुन्नी की 10 खूबसूरत तस्वीरें
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में कई एक्ट्रेस ने बतौर चाइल्ड स्टार अपने अभिनय की शुरुआत की, लेकिन ज्यादातर बड़ी होने के बाद गुमनामी की जिंदगी में चली गईं और कुछेक ने आगे भी काम जारी रखा. बात करेंगे एक्ट्रेस श्वेता प्रसाद बसु की, जो साल 2002 से बॉलीवुड में एक्टिव हैं. श्वेता को फिल्म इंडस्ट्री में 23 साल हो चुके हैं और आज भी फिल्में कर रहे हैं. हालांकि श्वेता का लुक अब बहुत बदल चुका है. मकड़ी फिल्म में मासूम सी दिखने वाली बच्ची अब ग्लैमरस एक्ट्रेस बन गई है. चलिए देखते हैं उनकी इन 10 तस्वीरों को.
 

श्वेता ने साल 1998 में टीवी शो एक्स जोन से छोटे पर्दे पर कदम रखा था. फिर वह कहानी घर-घर की, कुटुंब, करिश्मा का करिश्मा, डर सबको लगता है और क्रिमिनल जस्टिस: अधुरा सच जैसे शो में दिखीं.
 

श्वेता प्रसाद बसु ने साल 2002 में फिल्म मकड़ी से बतौर चाइल्ड स्टार फिल्मी दुनिया में कदम रखा था और इस फिल्म में उन्होंने ड्यूल रोल (चुन्नी और मुन्नी) किया था. यह एक हिंदी फिल्म थी.
 

इसके बाद साल 2005 में आई फिल्म इकबाल में भी उन्होंने शानदार काम किया था. इस फिल्म में एक्ट्रेस ने खादिजा का रोल किया था. फिल्म में नसीरुद्दीन शाह और श्रेयस तलपड़े अहम रोल में थे.
 

श्वेता की पॉपुलर फिल्मों में वाह! लाइफ हो तो ऐसी, डरना जरूरी है, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, मर्द को दर्द नहीं होता, द ताशकंद फाइल्स, कॉमेडी कपल और इंडिया लॉकडाउन शामिल हैं.
 

साल 2014 में श्वेता हैदराबाद में एक पुलिस रेड में भी पकड़ी गई थीं. उन्हें वेश्यावृत्ति के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया था और एक रेस्क्यू होम भेज दिया था, जहां उन्हें दो महीने तक रखा गया.
 

दिसंबर 2014 में, हैदराबाद के नामपल्ली स्थित मेट्रोपॉलिटन सेशन कोर्ट ने उनके खिलाफ सभी आरोप वापस ले लिए. रिहाई के बाद, उन्होंने मीडिया को एक खुला पत्र जारी कर सब कुछ क्लियर किया.
 

ओपन लेटर में श्वेता ने कहा कि गिरफ्तारी के समय वह संतोषम फिल्म पुरस्कार समारोह में भाग ले रही थीं और आयोजकों द्वारा बुक किए होटल में ठहरी हुई थीं. रिहाई के बाद एक्ट्रेस को बार-बार अपनी सफाई देनी पड़ी थी.


एक्ट्रेस ने 13 दिसंबर 2018 को फिल्म निर्माता रोहित मित्तल से शादी रचाई. उन्होंने 10 दिसंबर 2019 को इंस्टाग्राम अकाउंट पर पति से अलग होने का ऐलान किया. श्वेता को इंस्टाग्राम पर 7 लाख से ज्यादा फैंस फॉलो करते हैं.

श्वेता ने साल 2003 में फिल्म मकड़ी के लिए बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का नेशनल फिल्म अवार्ड जीता था. वहीं, इकबाल के लिए वह बेस्ट एक्ट्रेस (क्रिटिक्स) के लिए जी सिनेमा अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं.

श्वेता को पिछली बार क्रिमिनल जस्टिस: ए फैमिली मैटर (2025) में नजर आई थीं. इस शो में एक्ट्रेस ने लेखा अगस्त्य नामक शानदार किरदार प्ले किया था. इस शो को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.


 

