आमिर खान की भांजी अभी तक किसी भी फिल्म में नहीं दिखी हैं. अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा जिसमें उनका लुक किसी बड़ी एक्ट्रेस से कम नहीं है.

आमिर खान की भांजी की 10 तस्वीरें, 5वीं देख कर कहेंगे- फिल्मों में आई तो सबकी छुट्टी कर देगी...
आमिर खान की भांजी की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

आमिर खान एक फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं. उनके पिता ताहिर हुसैन फिल्म निर्माता थे और उनके चाचा नाजिर हुसैन भी एक शानदार फिल्ममेकर थे. अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा पॉपुलर आमिर खान हैं. आमिर खान की बेटी ने ईरा खान ने बॉलीवुड में कदम नहीं रखा और शादी कर घर बसा लिया. आमिर के बेटे जुनैद खान बॉलीवुड डेब्यू कर चुके हैं, लेकिन क्या आप आमिर खान की भांजी सहर हेगड़े के बारे में जानते हैं, जो निखत खान की बेटी हैं. चलिए देखते हैं इनकी 10 तस्वीरें.
 


आमिर खान की बहन निखत खान भी फिल्मों में काम करती हैं और उनकी बेटी सहर हेगड़े है, जो एक इवेंट में अपनी मां के साथ नजर आई थीं. सहर दिखने में बहुत खूबसूरत हैं.

आमिर खान की बहन निखत चारों बहन-भाइयों में सबसे बड़ी हैं, जो खुद एक एक्ट्रेस हैं, फिल्म पठान में वह शाहरुख खान की मां का रोल कर चुकी हैं. उन्हें सितारे जमीन पर में भी देखा गया था.

सहर हेगड़े की उम्र अभी 20 साल है और अभी तक किसी भी फिल्म में नहीं दिखी हैं. फिलहाल वह एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रही हैं और मॉडलिंग भी कर रही हैं. दिखने में वह किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं.

सहर जब अपनी मां के साथ एक इवेंट में सूट पहनकर आई थीं, तो उन्हें देखने के बाद लोगों ने उनके बारे में जानने की कोशिश की थी, तब पता चला कि वह आमिर खान की भांजी हैं.

सहर सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और अपनी स्टनिंग और खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. इसमें वह अपनी फैमिली के साथ भी फोटो शेयर कर अपने फैंस का प्यार बटोरती हैं.

सहर हेगड़े को इंस्टाग्राम पर फिलहाल 1,919 लोग फॉलो करते हैं और वह अब तक 30 से ज्यादा पोस्ट कर चुकी हैं. सहर को इंस्टाग्राम पर उनकी पूर्व मामी किरण राव भी फॉलो कर रही हैं.  

सहर कब तक बॉलीवुड में दस्तक देंगी कोई नहीं जानता और ना उनकी मां ने भी कुछ ऐसा कभी जिक्र नहीं किया है. सहर ने अपने इंस्टा बायो में भी ऐसा कुछ नहीं बताया है कि वह एक्ट्रेस बनेंगी.

जबकि सहर की मां की खुद एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं  और छोटे भाई आमिर खान की कई फिल्में प्रोड्यूस कर चुकी हैं. इसमें  तुम मेरे हो, हम हैं राही प्यार के, मदहोश और लगान जैसी फिल्में शामिल हैं.


निखत हेगड़े लंबे समय से फिल्म प्रोड्यूस ना कर फिल्मों में काम कर रही हैं. पिछली बार उन्हें अपने ही भाई आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर में आखिर में एक गाने में देखा गया था.

आमिर खान ने भी अभी तक अपनी भांजी को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है. फिलहाल आमिर अपनी अपकमिंग फिल्में लाहौर 1947 पर काम कर रहे हैं. उन्हें हाल ही में रजनीकांत की फिल्म कूली में देखा गया था.  

