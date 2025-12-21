'मैंने प्यार किया' फेम भाग्यश्री पर चढ़ा बनारस का रंग, गंगा घाट से शेयर कीं खूबसूरत तस्वीरें

'मैंने प्यार किया' फेम भाग्यश्री फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं. अभिनेत्री हाल ही में बनारस की सैर पर थी. शनिवार को अभिनेत्री ने घाट की शानदार तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में अभिनेत्री गंगा घाट पर आनंद लेती नजर आ रही हैं. उन्होंने पोस्ट कर एक मजेदार कैप्शन लिखा, "बनारस की सुबह. यहां की सुबह कुछ अलग ही होती है. यहां पर सुकून और शांति मिलती है, जैसे सभी नदियों में गंगा का पानी सबसे खास हो. यहां आकर इंसान खुद को भूल जाता है और नाविक आपको गंगा पार कराकर आपसे ही आपकी पहचान करा देता है. उन्होंने आगे लिखा, "बनारस की हर सुबह अलग होती है. आज मौसम बादलों से घिरा था, इसलिए सूरज की पहली किरणें नहीं दिखीं. फिर भी यह अनुभव बहुत शांत और अद्भुत था."

फैंस को अभिनेत्री का ये पोस्ट काफी पसंद आ रहा है. वे कमेंट सेक्शन में खुलकर अपना प्यार लुटा रहे हैं. वहीं एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "गंगा मैया चे विस्तिर्ण पात्र, निर्मळ पाणी "गंगा तेरा पानी अमृत, झर झर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती, तुझसे जीवन पाए." अभिनेत्री ने अपने करियर में भले ही कुछ ही फिल्मों में काम किया हो, लेकिन दर्शकों के दिलों में वे आज भी मौजूदगी दर्ज करवाती हैं. उन्होंने साल 1989 में सलमान खान के साथ 'मैंने प्यार किया' से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जो सुपरहिट रही. इसके बाद वह 'कैदी', 'त्यागी', और 'पायल' जैसी फिल्मों में नजर आईं. अब उनके बच्चे बॉलीवुड में अपनी पहचान बना रहे हैं. खुद भाग्यश्री भी छोटे और बड़े पर्दे पर सक्रिय हैं.

अभिनेत्री भाग्यश्री पिछली बार फिल्म थलाइवी और राधे श्याम में नजर आई थीं. हालांकि, उन्होंने सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' में भी छोटी सी भूमिका निभाई थी.