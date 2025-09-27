मैंने पायल है छनकाई... की सिंगर फाल्गुनी पाठक अब कहां हैं? देखें नवरात्रि पर उनका लेटेस्ट वीडियो

मैंने पायल है छनकाई गाना 90 के दशक में छा गया था. ये गाना 1999 में आया था और उसके बाद से सबकी जुबान पर चढ़ गया था. इस गाने को लोग आज भी खूब सुनते हैं और स्कूल में बच्चे डांस करते हैं. इस गाने को फाल्गुनी पाठक ने गाया था. मैंने पायल है छनकाई के अलावा भी फाल्गुनी पाठक ने कई गाने गाए हैं जो खूब वायरल हुए हैं. नवरात्रि के समय में फाल्गुनी पाठक बहुत सारे इवेंट्स करती हैं. गरबा की बात आती है तो हर कोई फाल्गुनी के गानों का ही नाम लेता है. वो कम ही नजर आती हैं. आइए आपको बताते हैं कि आजकल फाल्गुनी कहां हैं.

आजकल क्या कर रही हैं पायल

नवरात्रि के मौके पर फाल्गुनी पाठक देश के कई हिस्सों में लाइव परफॉर्मेंस करती हैं. उनके शोज की फीस भी बहुत ज्यादा होती है. फाल्गुनी ने हमेशा से एल्बम बनाई हैं लेकिन उन्होंने कभी बॉलीवुड के लिए नहीं गाया है. फाल्गुनी ने हाल ही में दिए एक पॉडकास्ट में बताया है कि वो एक एनजीओ से जुड़ी हुई हैं और अकेले रहती हैं. वो उन लोगों के साथ ही अपनी खुशी बांटती हैं.

पिछली बार ग्लोबल गरबा फेस्टिवल में नजर आई थीं

गरबा और डांडिया की बात हो और फाल्गुनी पाठक का नाम न आए ऐसा हो ही नहीं सकता है. वो पिछली बार ग्लोबल गरबा फेस्टिवल में नजर आईं थीं. जहां पर उनके गानों पर डांस करके हर कोई एक बार फिर उनका फैन हो गया था.

हर साल गरबा पर परफॉर्म करती हैं, गुजरात में या कहीं और

बता दें फाल्गुनी पाठक देशभर में कई जगह पर परफॉर्म करती हैं. मुंबई से लेकर गुजरात तक कई जगहों पर लाइव परफॉर्मेंस करती हैं. हालांकि गुजरात में उनका परफॉर्मेंस होना पक्का होता है. इस साल भी नवरात्रि में फाल्गुनी पाठक की धूम देखने को मिल रही है, जिसकी वीडियो खुद फाल्गुनी पाठक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करती हुई नजर आ रही हैं.