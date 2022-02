पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान ने लता मंगेशकर के निधन पर शेयर किया पोस्ट, बोलीं- अब दूसरा कोई नहीं होगा

माहिरा खान पाकिस्तान की एक जानी-मानी सिंगर हैं, जो वहां के कई टीवी शोज और फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. माहिरा ने बॉलीवुड में फिल्म 'रईस' से शाहरुख खान के अपोजिट डेब्यू किया था, जिसे लोगों ने खूब सराहा था. माहिरा ने अपने पोस्ट में लता मंगेशकर की एक बहुत ही प्यारी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो और वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, "There will never be another.. 🕊❤️‍🩹 Rest in greatness our Lata ji ♥" यानी "अब दूसरा कोई नहीं होगा. रेस्ट इन ग्रेटनेस लता जी". Mahira Khan के इस पोस्ट पर भारतीय के साथ-साथ पाकिस्तानी फैन्स भी जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

Mahira Khan के इस पोस्ट को अब तक 1 लाख 18 हजार से भी अधिक लाइक्स आ गए हैं. नीना काशिफ नाम की एक पाकिस्तानी यूजर ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा है, "आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है. अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे". वहीं मुज्तबा नाम के एक अन्य यूजर ने लिखा है, "एंजेल की आवाज. वे हमारे बचपन का यकीनन एक स्पेशल पार्ट थीं".

