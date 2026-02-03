विज्ञापन

महिमा चौधरी की बेटी की खूबसूरती देख, फैंस को याद आई परदेस की गंगा, बोले-हूबहू कॉपी दिखती है

महिमा चौधरी की बेटी अरियाना आए दिन सुर्खियों में रहती हैं. एक बार फिर से उन्होंने बॉलीवुड पार्टियों और इवेंट्स में अपनी मौजूदगी से फैंस का ध्यान खींचा है.  

महिमा चौधरी की बेटी को देखा क्या ?
नई दिल्ली:

महिमा चौधरी की बेटी अरियाना आए दिन सुर्खियों में रहती हैं. एक बार फिर से उन्होंने बॉलीवुड पार्टियों और इवेंट्स में अपनी मौजूदगी से फैंस का ध्यान खींचा है.   अरियाना के नाम से एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल है. बायो में लिखा है कि यह अकाउंट महिमा चौधरी मैनेज करती हैं. प्रोफाइल की लेटेस्ट पोस्ट में अरियाना एक हालिया बॉलीवुड पार्टी में सितारों के साथ दिख रही हैं. अरियाना ने सिद्धार्थ मल्होत्रा, शनाया कपूर, विजय वर्मा, भुवन बाम, वामिका गब्बी, डायना पेंटी, प्रतीक गांधी और रेनी सेन के साथ पोज दिया. दूसरी तस्वीरों में महिमा और अरियाना ने रूपाली गांगुली और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ पोज दिया. फैंस ने अरियाना की खूबसूरती को खूब सराहा. फैंस तो यहां तक कहा कि वह अपनी मां की कार्बन कॉपी हैं. 

एक फैन ने लिखा, "अरियाना बहुत सुंदर है!! @mahimachaudhry1 मैम को बहुत-बहुत बधाई कि उन्होंने अपनी बेटी को अच्छे कपड़े पहनाए हैं. वह शालीन है - और प्लस पॉइंट यह है कि वह बहुत सुंदर है!! प्लीज ऐसी ही रहना. आशीर्वाद." एक और फैन ने लिखा, "गुड़िया, अपनी मां की हूबहू कॉपी."

अरियाना के बारे में
अरीना के बारे में डिटेल्स सीक्रेट रखी गई हैं. पिछले साल, महिमा ने ग्रेजुएशन रोब में एक तस्वीर शेयर की थी. महिमा ने लिखा था, "द ग्रेजुएट @arinachaudhry. तुम्हें ग्रेजुएट होते देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है. बधाई हो, मेरी प्यारी. मैंने यह सफर अकेले शुरू किया था, लेकिन तुम मेरे साथ थी. मुझे नहीं पता था कि सब कुछ कैसे होगा, लेकिन मुझे बस इतना पता था कि मैं चाहती थी कि तुम्हें सबसे अच्छी शिक्षा मिले. मैं तुम्हारी वजह से काम पर वापस गई."

महिमा के बारे में
महिमा ने 19 मार्च, 2006 को एक प्राइवेट सेरेमनी में बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से शादी की. इस कपल ने 2007 में अपनी बेटी अरियाना का स्वागत किया. उनकी शादी में दिक्कतें आईं, जिससे 2013 में उनका सेपरेशन और आखिरकार तलाक हो गया. महिमा एक प्यारी सिंगल मां हैं जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी को बखूबी बैलेंस करती हैं. उनकी बहन आकांक्षा चौधरी भी एक सिंगल मां हैं जिन्होंने अपने बेटे को अकेले पाला है. महिमा कैंसर सर्वाइवर हैं. 2022 में, उन्होंने अनुपम खेर द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो को रीशेयर करके इंस्टाग्राम पर अपने कैंसर डायग्नोसिस के बारे में बताया. एक्ट्रेस अब कैंसर-फ्री हैं.
 

