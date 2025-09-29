विज्ञापन

महेश मांजरेकर की पहली पत्नी का निधन, मां के जाने पर बेटे ने यूं बयां किया दर्द

एक्टर और डायरेक्टर महेश मांजरेकर की पहली पत्नी दीपा मेहता का निधन हो गया है. दीपा मेहता एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थीं. दीपा मेहता के निधन की जानकारी उनके बेटे सत्या मांजरेकर ने दी.

महेश मांजरेकर की पहली पत्नी दीपा मेहता का निधन
नई दिल्ली:

फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक दुखी कर देने वाली खबर सामने आई है. एक्टर और डायरेक्टर महेश मांजरेकर की पहली पत्नी दीपा मेहता का निधन हो गया है. दीपा मेहता एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थीं. दीपा मेहता के निधन की जानकारी उनके बेटे सत्या मांजरेकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके मां के निधन की जानकारी दी है और उनके लिए इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. हालांकि उन्होंने अभी तक मां के निधन के पीछे की जानकारी नहीं दी है. सोशल मीडिया पर लोग दीपा मेहता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

मां को याद कर इमोशनल हुए सत्या

सत्या ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने अपनी मां के साथ पुरानी फोटो शेयर करते हुए लिखा- मां मुझे आपकी बहुत याद आती है. दूसरी स्टोरी में सत्या ने लिखा- आज एक मार्गदर्शक ज्योति खो दी. वह एक मां से बढ़कर थीं, वह एक प्रेरणा थीं. साड़ी का बिजनेस खड़ा करने में उनकी शक्ति, साहस और जुनून ने कई लड़कियों को बड़े सपने देखने की शक्ति दी. जिन लोगों के जीवन को उन्होंने छुआ और जिन रास्तों को उन्होंने बनाया, उनके माध्यम से वो हमेशा जीवित रहेंगी.

दीपा से अलग होकर मेधा से रचाई शादी

बता दें महेश मांजरेकर और दीपा मेहता साल 1987 में शादी के बंधन में बंधे थे. दोनों एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे. महेश और दीपा के दो बच्चे बेटी अश्मवी और बेटा सत्या हैं. हालांकि ये रिश्ता ज्यादा चल नहीं पाया था. 1995 में दोनों अलग हो गए थे. तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी महेश को मिली थी. दोनों बच्चे अपने पिता के पास ही रहे हैं. दीपा से तलाक के बाद महेश ने मेधा के साथ दूसरी शादी की थी.

