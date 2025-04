विक्की कौशल कभी ये ना बोले कि लोग उन्हें... छावा पर दिग्गज एक्टर ने कह दी ये बड़ी बात

बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल की लेटेस्ट फिल्म छावा, जो बीते कुछ दिनों से बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. वह 800 करोड़ की कमाई करके बड़ी हिट साबित हुई है. फिल्म की चर्चा हर तरफ हो रही है. जहां फिल्म में विक्की कौशल से लेकर अक्षय खन्ना की तारीफें हो रही है तो वहीं डायरेक्टर और एक्टर महेश मांजरेकर ने अपनी राय देते हुए कहा है कि छावा के लिए विक्की कौशल को पूरा क्रेडिट देना सही नहीं है. वहीं उन्होंने यह भी कहा कि विक्की कौशल को यह कभी नहीं कहना चाहिए कि लोग उन्हें देखने आए थे.

मिर्ची मराठी को दिए इंटरव्यू में महेश मांजरेकर ने कहा, विक्की कौशल अच्छे एक्टर हैं. उनकी छावा फिल्म ने अच्छा किया. छावा 800 करोड़ तक पहुंच गई. लेकिन विक्की कौशल को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि लोग उन्हें देखने आए थे क्योंकि तब वे पिछली 5 फिल्में भी देखने आते. दर्शक आपके किरदार को देखने आते. उनकी पिछली पांच फिल्में नहीं चलीं.

Vicky Kaushal should never say that people came to watch him, they came to watch the character he played in Chhaava. The success of Chhaava owes 80% of its credit to Maharashtra, which saved the Hindi film industry.

- Mahesh Manjrekar



