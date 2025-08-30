विज्ञापन

शादी वाले दिन श्रीराम नेने के सामने खुला था माधुरी दीक्षित का सबसे बड़ा राज, अगर नहीं पहुंचते बिग बी तो...

शादी से पहले माधुरी दीक्षित के पति श्रीराम नेने एक बड़ा राज उनके बारे में नहीं जानते थे. अमिताभ बच्चन की वजह से इस राज का खुलासा शादी वाले दिन हो गया और इस राज को जान नेने हैरान रह गए.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड की सुपरस्टार माधुरी दीक्षित को भला कौन नहीं जानता. उनका नाम बॉलीवुड में एक ब्रांड बन गया, जिसके नाम से फिल्में चल जाया करती थीं. फैंस सिर्फ माधुरी को देखने के लिए थियेटर्स में लाइन लगा देते थे. बॉलीवुड में बेहतरीन फिल्में देने वालीं माधुरी का नाम बच्चा-बच्चा जानता है, लेकिन आप इस बात को जान हैरत में पड़ जाएंगे कि माधुरी के पति डॉ श्रीराम नेने माधुरी को नहीं जानते थे. जी हां, माधुरी दीक्षित से शादी के बाद डॉक्टर नेने के सामने एक ऐसे राज का खुलासा हुआ, जिसे जान वे हैरान रह गए थे. क्या था वो राज चलिए आपको बताते हैं.

माधुरी दीक्षित के पति डॉ श्रीराम नेने अमेरिका बेस्ड एक कार्डियोवैस्कुलर सर्जन हैं. माधुरी की डॉ नेने के साथ पहली मुलाकात अमेरिका में ही हुई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माधुरी दीक्षित के भाई अजीत दीक्षित की एक पार्टी में डॉ नेने और माधुरी दीक्षित पहली बार मिले थे. इसके बाद धीरे-धीरे माधुरी और नेने एक दूसरे को पसंद करने लगे.

माधुरी ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि डॉ नेने को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि माधुरी फिल्मों में काम करती हैं. वह एक आम लड़की की तरह उनसे मिलीं. वहीं माधुरी को भी यही बात पसंद आई कि डॉ नेने एक इंसान के तौर पर उन्हें पसंद करने लगे थे. माधुरी और डॉ नेने ने अमेरिका में 17 अक्टूबर 1999 को केवल परिवार के लोगों के बीच शादी कर ली. हालांकि बाद में उनका ग्रैंड रिसेप्शन हुआ. माधुरी दीक्षित की शादी की खबर सुन बॉलीवुड में भी हर कोई हैरान रह गया था.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचे बॉलीवुड के बड़े-बड़े सितारों में से डॉ नेने सिर्फ महानायक अमिताभ बच्चन को ही पहचान पाए और उन्हें जान कर हैरानी हुई कि माधुरी बॉलीवुड की इतनी पॉपुलर एक्ट्रेस हैं.  


 

