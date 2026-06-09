नेटफ्लिक्स टॉप 10 में 55 प्लस की दो हीरोइनों का कब्जा, पहले वाली कर रही क्राइम तो दूसरी वाली 'ऑफिस रोमांस'

नेटफ्लिक्स पर हर हफ्ते नई फिल्में और वेब सीरीज आती रहती हैं. इन दिनों इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दो 55 पार की एक्ट्रेस का जलवा देखने को मिल रहा है. जिसने नेटफ्लिक्स पर तहलका मचाया हुआ है. यह दो एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और जेनिफर लोपेज हैं. इन दोनों की फिल्में हाल में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई हैं, जिसके बाद से नेटफ्लिक्स की टॉप 10 लिस्ट में छाई हुई हैं. जेनिफर लोपेज की फिल्म ऑफिस रोमांस और माधुरी दीक्षित की फिल्म मां बहन हाल ही में रिलीज हुई है.

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मां बहन के बारे में

मां बहन यह एक डार्क क्राइम थ्रिलर फिल्म है, माधुरी दीक्षित के साथ तृप्ति डिमरी, रवि किशन, गीतांजलि कुलकर्णी और अरुणोदय सिंह जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म मां बहन 4 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. जो इन दिनों टॉप 10 की लिस्ट में नंबर वन पर है. फिल्म की कहानी में कई ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं. मां बहन की कहानी एक महिला और उसकी दो बेटियों की है. कैसे वह एक क्राइम में फंस जाती हैं और उससे बाहर निकलती हैं.

ऑफिस रोमांस के बारे में

वहीं बात करें जेनिफर लोपेज की फिल्म ऑफिस रोमांस की तो यह फिल्म 5 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. फिल्म की कहानी एक बॉस और उसके कर्मचारी के बीच रोमांटिक रिश्तों पर हैं. ऑफिस रोमांस की कहानी में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं. इस फिल्म को भी नेटफ्लिक्स पर खूब पसंद किया जा रहा है. ऑफिस रोमांस भारत में नेटफ्लिक्स की टॉप 10 लिस्ट में पांचवें नंबर पर है.

नेटफ्लिक्स टॉप 10

इसके अलावा नेटफ्लिक्स की टॉप 10 लिस्ट में दूसरे नंबर पर साउथ की फिल्म 29 है. तीसरे नंबर पर धनुष की फिल्म कारा है तो वहीं चौथे नंबर पर मेग 2: द ट्रेंच है. छठे नंबर पर गॉडजिला और कोंग द न्यू एम्पायर और सातवें नंबर पर द नन, आठवें नंबर पर फ्यूरिओसा मैड मैक्स सागा, नौवें नंबर पर कर्तव्य और दसवें नंबर पर स्वैप्ड है.

