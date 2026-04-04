माधुरी दीक्षित को पहली नजर में मशहूर क्रिकेटर से हुआ था प्यार, बनने वाली थीं रॉयल बहू, शादी की तैयारियों के बीच एक घटना से टूटा रिश्ता

क्रिकेट और बॉलीवुड का रिश्ता बेहद पुराना है. नवाब पटौदी और शर्मिला टैगोर से लेकर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा तक, क्रिकेट-बॉलीवुड की जोड़ी हिट रही है. लेकिन इस लिस्ट में एक और नाम शामिल होते-होते रह गया. क्रिकेट और बॉलीवुड के इन दो दिग्गजों ने एक दूसरे को डेट तो किया लेकिन कभी शादी नहीं कर पाए. हम बात कर रहे हैं माधुरी दीक्षित और अजय जडेजा की. पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा कभी बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के प्यार में पागल थे.
अजय और माधुरी अपने जमाने के सबसे ज्यादा चर्चित कपल्स में से एक थे. माधुरी दीक्षित और अजय जडेजा की पहली मुलाकात तब हुई थी, जब वे कथित तौर पर एक कमर्शियल फोटोशूट के लिए साथ काम करने पर राजी हुए थे. एक-दूसरे को पहली बार देखने के बाद ही दोनों के दिल में फीलिंग जगी और धीरे-धीरे दोनों करीब आने लगे.
डेटिंग की खबर ने बटोरी सुर्खियां
उस समय, माधुरी दीक्षित और अजय जडेजा अपने-अपने प्रोफेशनल लाइफ में टॉप पर थे. जहां माधुरी एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रही थीं, वहीं जडेजा अपने शानदार प्रदर्शन से विश्व क्रिकेट में अपनी जगह पक्की कर रहे थे. जैसे ही उनके डेटिंग की खबरें सुर्खियों में आईं, इसने बॉलीवुड और क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी. माधुरी और अजय जडेजा को उनके फैंस से बहुत प्यार मिला, क्योंकि उनकी नजर में ये जोड़ी परफेक्ट थी.
यह भी पढ़ें - 4000 करोड़ की रामायण की रिलीज से पहले बल्ले बल्ले! डायरेक्टर ने ठुकराई 700 करोड़ की सबसे महंगी ओटीटी डील
क्रिकेट के प्रति दीवानगी के अलावा, अजय जडेजा एक एक्टर भी बनना चाहते थे. एक ऐसा सपना जिसे उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद पूरा किया. हालांकि, हर किसी को यह बात नहीं पता कि अजय जडेजा की एक्स-गर्लफ्रेंड, माधुरी दीक्षित ने उन्हें जाने-माने फिल्म प्रोड्यूसर्स से संपर्क बनाने में मदद की थी. कई रिपोर्ट्स के अनुसार, एक्ट्रेस ने पूर्व क्रिकेटर को कई डायरेक्टर्स से मिलवाया, ताकि वे फिल्मों में काम करने का अपना सपना पूरा कर सकें.
शादी करना चाहते थे अजय-माधुरी
अजय जडेजा और माधुरी दीक्षित के रिश्ते में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, और कथित तौर पर कुछ समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद, दोनों शादी करने की योजना बना रहे थे. हालांकि, जब उन्होंने कथित तौर पर अपने-अपने परिवारों को अपने रिश्ते के बारे में बताया, तो अजय जडेजा का शाही परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था. रिपोर्ट्स के अनुसार, अजय का परिवार माधुरी को अपने शाही परिवार की बहू बनाने के उनके फैसले के खिलाफ था. हालांकि, अजय और उनके परिवार के बीच बातचीत चल रही थी, तभी उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने माधुरी के साथ उनके रिश्ते को खत्म कर दिया.
यह भी पढ़ें - शराब का हुआ एक्टर को नशा, महिलाओं को करता था नशे में कॉल, बोले- लोग पीटकर मार डालते
इस वजह से टूटा रिश्ता
2000 के मैच-फिक्सिंग स्कैंडल में अजय जडेजा के कथित तौर पर शामिल होने की वजह से, माधुरी दीक्षित के साथ उनका रिश्ता और शादी करने की उनकी उम्मीदें खत्म हो गईं. यह साल 2000 की बात है, जब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने अजय जडेजा, मोहम्मद अजहरुद्दीन, मनोज प्रभाकर, अली ईरानी, हैंसी क्रोन्ये और सलीम मलिक से मैच-फिक्सिंग स्कैंडल में उनके कथित तौर पर शामिल होने के बारे में पूछताछ की. जांच के बाद, BCCI ने के. माधवन की सिफारिश पर अजय जडेजा पर पांच साल का बैन लगा दिया. हालांकि, 2003 में दिल्ली की एक अदालत ने उन पर से बैन हटा दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया. 2000 के मैच-फिक्सिंग स्कैंडल में अजय जडेजा के कथित तौर पर शामिल होने से उनकी छवि खराब हुई और इस घटना ने माधुरी दीक्षित के साथ उनके रिश्ते को खत्म कर दिया.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं