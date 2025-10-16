विज्ञापन

मधुबाला, वो एक्ट्रेस जिसकी खूबसूरती देख शरमा जाता था चांद, इन 5 फोटो के आगे बॉलीवुड की हर एक्ट्रेस लगेगी फीकी

मधुबाला को आज भी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हीरोइन कहा जाता है. ये 5 तस्वीरें इस बात की गवाह हैं, जिसके आगे बॉलीवुड की सभी एक्ट्रेसेस फेल नजर आती हैं.

नई दिल्ली:

मधुबाला, फिल्मी दुनिया का एक ऐसा नाम है, जिसे सुन नशीली आंखों और घुंघराले बालों वाला नूर से भरा वह चेहरा सामने आ जाता है. मधुबाला को आज भी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हीरोइन कहा जाता है. उनकी चेहरे में एक अलग ही कशिश थी, जो देखने वाले को दीवाना बना देती थी. शायद इसलिए उस दौर में वह पहली ऐसी एक्ट्रेस थी, जिनका अपना बॉडीगार्ड था. खूबसूरती की मल्लिका मधुबाला उस दौर की सबसे महंगी एक्ट्रेस थीं. आज हम आपको मधुबाला की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जो शायद आपने पहले नहीं देखी होगी.

महज 14 साल की उम्र में फिल्मों में डेब्यू करने वाली मधुबाला सिर्फ 36 साल की उम्र में ही दुनिया को छोड़ गईं. अपने 20 साल के करियर में मधुबाला ने लगभग 60 फिल्में की थी और बहुत सी फिल्मों में उनके किरदार को मरते हुए दिखाया गया, इसलिए उन्हें 'द ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी' भी कहा जाने लगा था.

मधुबाला का असली नाम मुमताज जहां बेगम दहलवी था. फिल्मों में आने पर बीते जमाने की अभिनेत्री देविका रानी ने उन्हें मधुबाला नाम रखने के लिए कहा. इसके बाद वो इसी नाम से जानी जाने लगीं. मधुबाला को बचपन से ही एक्टिंग का सुरूर था और 9 साल की उम्र से ही उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया.

मधुबाला ने छोटी उम्र से एक्टिंग की शुरुआत कर दी थी. राज कपूर जैसे दिग्गज एक्टर के साथ मधुबाला ने महज 14 साल की उम्र में फिल्म ‘नील कमल' में काम किया था. 'फागुन', 'हावड़ा ब्रिज', 'चलती का नाम और 'काला पानी' जैसी फिल्मों ने मधुबाला को पहचान दी थी. हालांकि फिल्म मुगल-ए-आजम उनके करियर की सबसे खूबसूरत और यादगार फिल्म रही.

मधुबाला की चार बहने थीं. मधुबाला की तरह उनकी बहनें भी बहुत खूबसूरत थी, जिसमें एक चंचल भी थीं. मधुबाला ने साल 1960 में सिंगर किशोर कुमार से शादी रचाई थी और साल 1969 में एक्ट्रेस का बीमारी के चलते निधन हो गया था.

मधुबाला ने अपने करियर में तकरीबन 70 से ज्यादा फिल्में की थीं. मधुबाला ने 1942 में फिल्म बसंत से डेब्यू किया था. आखिरी बार मधुबाला को फिल्म ज्वाला (1971) में देखा गया था. यह मधुबाला की पहली और आखिरी कलर फिल्म थी, जो उनके निधन के बाद रिलीज हुई थी.

