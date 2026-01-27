रजनीकांत स्टारर कुली की आलोचनाओं पर डायरेक्टर कनगराज लोकेश ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 35 दिनों तक चली फिल्म

साउथ के स्टार रजनीकांत आखिरी बार फिल्म कुली में नजर आए थे. ये फिल्म 14 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म को मिक्स रिव्यू मिले थे और इसने बॉक्स ऑफिस पर भी ठीक-ठाक कमाई की थी.फिल्म को जैसे रिव्यू मिले थे उसके बावजूद ओपनिंग डे पर इसने जबरदस्त कमाई की. हालांकि कुछ फैंस निराश भी हुए थे. हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने एक प्रेस इवेंट में कुली को लेकर मिली आलोचना पर बात की. उन्होंने कहा है कि वो कोशिश करेंगे कि अपनी अगली फिल्म से वो लोगों को निराश न करें.

क्या बोले लोकेश

लोकेश ने चेन्नई में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- मैं सोशल मीडिया पर मेरे बारे में कही गई कुछ बातों पर बात करना चाहता था. सबसे पहले मैं दर्शकों को कुली को मिले रिस्पॉन्स के लिए धन्यवाद देता हूं. ये थिएटर में 35 दिनों तक चली. मैं बॉक्स ऑफिस नंबर्स के बारे में बात नहीं करना चाहता लेकिन मेरे प्रोड्यूसर्स सन पिक्चर्स ने मुझे बताया है कि यह एक प्रॉफिटेबल वेंचर था.

आमिर खान का कैमियो छाया

उन्होंने आगे कहा- मैं शुक्रगुजार हूं कि ये 35 दिनों तक चली और सभी आलोचनाओं के बावजूद इतना कलेक्शन किया. मैं दर्शकों, प्रेस, मीडिया, यूट्यूबर्स, क्रिटिक्स, मीम पेजेस और जिसने भी किसी भी तरह से फिल्म के बारे में बात की उन सभी को धन्यवाद देता हूं. मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं. आलोचनाओं ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया. मुझे समझ आया कि दर्शक मुझसे किस तरह की फिल्में और कहानी चाहते हैं. मैं इन सभी बातों को सबक के तौर पर लेता हूं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी आने वाली फिल्मों को ऐसी आलोचनाओं का सामना न करना पड़े.

कुली की बात करें तो इसमें रजनीकांत के साथ नागार्जुन, श्रुति हासन, सत्यराज, रचिता राम, उपेंद्र और आमिर खान नजर आए थे. फिल्म में आमिर खान का कैमियो था जिसे काफी पसंद किया गया था.