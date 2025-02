Laila Movie Review: वेलेंटाइन डे पर आते ही एक्स पर ट्रेंड कर रही ये फिल्म, ओपनिंग पर ही मिल गया 'डिजास्टर' का टैग

14 फरवरी यानी वेलेंटाइन डे के मौके पर विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की छावा बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है. लेकिन एक और फिल्म है, जिसने आज के दिन बॉक्स ऑफिस पर ऐसी ओपनिंग की कि एक्स (पहले ट्विटर) पर डिजास्टर ट्रेंड करने लगा. यह टॉलीवुड मूवी लैला है, जिसमें एक्टर विश्वाक सेन दो किरदारों में नजर आ रहे हैं. एक सोनू मॉडल और दूसरा लैला. फिल्म का राम नारायण ने डायरेक्ट किया है. वहीं फिल्म का बजट 35 करोड़ का बताया जा रहा है.

एक यूजर ने लिखा, लैला प्रीमियर शो - फर्स्ट हाफ रिपोर्ट: लैला का फर्स्ट हाफ सस्ता और परेशान करने वाला लगता है. सोनू (विश्वक) और उसके ब्यूटी पार्लर के इर्द-गिर्द केंद्रित, कहानी, संवाद, कलाकार और निर्देशन टीवी स्किट के मानकों से भी नीचे हैं. यह हैरान करने वाला है कि विश्वाक सेन जैसे हीरो ने इस फिल्म को क्यों स्वीकार किया. महत्वपूर्ण किरदार इंटरवल में प्रवेश करता है, उम्मीद है कि सेकंड हाफ बेहतर होगा!

इसके अलावा एक्स पर अन्य सोशल मीडिया यूजर्स ने कई मीम्स भी शेयर किए हैं. वहीं जहां फैंस ने विश्वाक सेन की एक्टिंग की तारीफ की है तो वहीं डायरेक्शन और स्क्रीनप्ले को नेगेटिव रिव्यू दिया है.

