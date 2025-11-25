विज्ञापन

एक-दो नहीं पूरी 5 फिल्मों में नजर आएंगे सनी देओल, 2026 में मचाएंगे गदर,एक फिल्म में तो बनेंगे हनुमान

सनी देओल 2026 में धमाकेदार कमबैक के लिए पूरी तरह तैयार हैं. अगले साल उनकी पांच बड़ी फिल्में रिलीज होंगी. हर फिल्म अलग जॉनर, बड़ी स्टारकास्ट और जबरदस्त बजट के साथ आ रही है.

2026 में सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ से ‘रामायण’ तक रिलीज होंगी 5 मेगा फिल्में
नई दिल्ली:

गदर 2 के हिट होने के बाद सनी देओल फिर से बॉक्स ऑफिस पर गरजने लगे हैं. एक दौर था जब सनी देओल की फिल्मों का सिलसिला धीमा पड़ चुका था. बड़े प्रोजेक्ट मिलना मुश्किल हो गया था और वो ज्यादातर अपने होम प्रोडक्शन की फिल्मों में ही नजर आते थे. लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है. सनी देओल न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर दोबारा धमाका कर चुके हैं. बल्कि आने वाले सालों के लिए उनके पास फिल्मों की लंबी लाइन लगी हुई है. अकेले 2026 में उनकी पांच बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं.

बॉर्डर 2- 22 जनवरी 2026

साल की धमाकेदार शुरुआत होगी बॉर्डर 2 से, जो एक वॉर ड्रामा फिल्म है. इसका डायरेक्शन अनुराग सिंह ने किया है. फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा और मेधा राणा जैसे सितारे नजर आएंगे.

गबरू- 13 मार्च 2026

सनी देओल की दूसरी फिल्म गबरू एक ड्रामा मूवी है. जिसका डायरेक्शन शशांक उदापुरकर कर रहे हैं. IMDB के अनुसार, इसमें सनी के साथ सिमरन, प्रीत कमानी, दर्शन जरीवाला और निशु दीक्षित जैसे कलाकार दिखाई देंगे.

लाहौर 1947- 2026 (तारीख तय नहीं)

राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी ये पीरियड ड्रामा फिल्म आमिर खान प्रोडक्शंस ने बनाई है. इसमें सनी देओल के साथ प्रिटी जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह नजर आएंगे. कहानी 1947 के दौर की पृष्ठभूमि पर बेस्ड है.

इक्का- 2026 (संभावित)

इक्का एक धमाकेदार एक्शन फिल्म मानी जा रही है, जिसकी शूटिंग फिलहाल मुंबई में चल रही है. फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा हैं. सनी देओल के साथ अक्षय खन्ना और संजीदा शेख इस फिल्म में अहम किरदार निभाएंगे.

रामायणम पार्ट 1- 8 नवंबर 2026 (संभावित)

नितेश तिवारी की इस मेगा बजट फिल्म में रणबीर कपूर राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण के किरदार में नजर आएंगे. सनी देओल इस फिल्म में हनुमान का दमदार रोल निभा रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों पार्ट मिलाकर फिल्म का बजट 1600 से 4000 करोड़ रुपए तक बताया जा रहा है.

